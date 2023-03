La madrugada de este miércoles falleció, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Irma Serrano, la “Tigresa”.

La oriunda de Comitán de Domínguez y nacida un 9 de diciembre de 1933, es velada en Recinto San José, en la ciudad capital, a donde la acompañan amigos y familiares.

[No te vayas sin leer: Éstos son los lujosos regalos que acompañaron los romances de Irma Serrano, la “Tigresa”]

Sus familiares señalan que gozaba de buena salud y fue de manera repentina que se sintió mal, por lo que la ingresaron al Hospital Privado San Lucas, donde recibió atención médica e iba a ser trasladada a la Ciudad de México, pero falleció de un paro cardíaco.

“Nunca te lo esperas, o sea, la veías bien cuando bromeaba y cuando comía bien; creo ésa era una buena señal, empezó a comer un poquito menos y conociendo como era ella y de buen diente y antojadiza, pues sí llamó la atención y no lo esperábamos… Era una mujer bastante sana, quitando las enfermedades que tenía de hace muchos años, pero una mujer que no sufrió, no tenía un padecimiento que la hubiera hecho sufrir de alguna forma, dolores o cosas de ésas… La verdad fue muy sorpresivo y me cuesta trabajo todavía procesarlo”.

Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano.