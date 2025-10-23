GENERANDO AUDIO...

¡Iron Maiden anuncia su regreso a la CDMX! | Foto: Getty Images

Iron Maiden anunció este jueves su esperado regreso a la Ciudad de México. La legendaria banda de heavy metal presentará su gira “Run For Your Lives” el próximo 2 de octubre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Este concierto será significativo para la agrupación británica, ya que marcará 34 años desde su primera visita a la capital mexicana, consolidando así la estrecha relación que la agrupación ha mantenido con su público mexicano a lo largo de las décadas.

Iron Maiden celebra su 50 aniversario con concierto en el Estadio GNP

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la banda, confirmando su regreso a la Ciudad de México 34 años después de aquella primera presentación en la capital.

“Este próximo show cumplirá 34 años desde que Maiden visitó México por primera vez en el Fear Of The Dark World Tour, y este espectáculo es la octava vez en este lugar ganador de premios”

Además, adelantaron que el concierto contará con invitados especiales, cuyos nombres serán revelados más adelante conforme se acerque la fecha del evento.

¿Cuándo será la venta de boletos?

Hasta el momento solo se ha confirmado la fecha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Dará inicio con preventa exclusiva para los tarjetahabientes Banamex el lunes 27 de octubre del presente año a las 9:00 horas. La venta general se llevará a cabo el 31 de octubre.

Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Hasta el momento no se saben los precios oficiales del concierto.

Además confirmaron que los fans podrán adquirir su experiencia especial “Tooper VIP” que incluye:

Boleto preferencial

Acceso a fiestas y bares pre-show

Obsequios exclusivos como playeras y merch

Otros beneficios como una oportunidad de foto y la posibilidad de ganar premios.