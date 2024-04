Isaac Hernández vuelve con “Despertares”: “quiero darle excelencia y variedad al público”

Isaac Hernández de vuelta al Auditorio Nacional con “Despertares”. Foto: CLB

Isaac Hernández presentará su décima edición de “Despertares” de nuevo en el Auditorio Nacional, el espectáculo de ballet más grande del mundo.

El bailarín mexicano ofreció una conferencia de prensa en el Lunario, de la CDMX, para dar los detalles de este show, que inició con el sueño de Isaac de “cultivar” a los mexicanos y una ahora se ha transformado en una plataforma para mostrarle al público la excelencia y perfección del mundo de la danza.

“Mi trabajo no es educar a un público sino ofrecerle lo mejor y que él decida lo que le interesa o no”, dijo el bailarín mexicano.

Isaac Hernández indicó, que “Despertares” 2024 tendrá una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos, con un intermedio de 30 minutos, y se llevará a cabo el próximo 23 de agosto.

Contará con talentos de diferentes partes del mundo, se realizará presentaciones de fragmentos como Gisele y El lago de los cisnes, además de otras propuestas con los mejores talentos de la danza a nivel mundial.

El ballet, el refugio de Isaac Hernández

Nació el 30 de abril de 1990 en Guadalajara, México, sus padres Héctor Hernández y Laura Fernández, dos bailarines de ballet clásico. A pesar de vivir en un país donde el ballet es una disciplina que la sociedad desconoce sus padres decidieron educar a sus 11 hijos en el arte como un estilo de vida.

Isaac, a los ocho años demostró su interés por esta disciplina. En el patio de su casa, dedicaba cuatro horas diarias a prepararse y desde muy pequeño le ofrecieron múltiples becas por afamadas escuelas.

Con tan solo 11 años tuvo que dejar a su familia para aprovechar la beca que le ofrecieron en The Rock School for Dance Education y resolver los desafíos de integrarse a culturas distintas.

Hernández es un bailarín profesional de ballet y actor mexicano, que ha sido reconocido internacionalmente con el máximo galardón de su disciplina, el Benois de la Danse, que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo en 2018.

Durante su visita a México, el bailarín dijo que el ballet es para él un lugar muy especial en su vida porque “es un refugio, un punto donde puede pasar tiempo consigo mismo”.

“Te vas construyendo y conociendo tus limitaciones físicas. Va forjando tu carácter y poniendo a prueba tu disciplina”. Isaac Hernández.

Pidió continuidad en los proyectos culturales de México

El bailarín jalisciense, Isaac Hernández, compartió también que él apuesta por la idea de obtener apoyos mixtos tanto del gobierno como de la iniciativa privada, para el desarrollo de la cultura y las artes de México.

En esta ocasión por parte de las autoridades no hubo un acercamiento para brindar apoyo a para su show “Despertares”.

También manifestó su inquietud por el porvenir de México ante las elecciones de este año, el artista dijo que personas que trabajan con los candidatos a la presidencia le enviaron sus propuestas y que si bien en un primer momento le atrajeron las iniciativas, falta resolver el cómo van a lograr un cambio.

“La posición de México en el mundo ha cambiado y me interesa que no se descuiden estos temas y se propongan ideas modernas que permitan crear un país en el ámbito creativo. El no considerar las industrias creativas como un poder de desarrollo y no proveerle las herramientas necesarias me parecen un error terrible”, finalizó Isaac Hernández.

