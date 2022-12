¿Plan con maña? Itatí revela por qué le salió “raro” el polémico canto a la Virgen de Guadalupe

Itatí Cantoral protagonizó uno de los videos más virales que se reviven cada año, el 12 de diciembre: su cántico a la Virgen de Guadalupe. La interpretación del tema “La Guadalupana” hizo que la actriz viviera un momento incómodo en 2016, y a varios años de distancia, ella misma explica por qué le salió tan “raro”.

A varios años de distancia, la hija de Roberto Cantoral, autor del tema “El triste”, inmortalizado por José José, recordó que su participación fue cerca de las 2:00 de la mañana en la Basílica de Guadalupe, templo que año con año reúne a miles de peregrinos y feligreses.

Durante el más reciente capítulo de La Divina Comida México, Itatí Cantoral aceptó que, tras su interpretación, se dio cuenta de que lo había hecho “pésimo”, por lo que solicitó repetir su participación.

“Total… entré como a las 2:00 de la mañana, lo hago muy mal y me dijeron: ‘Ya, muchas gracias’, y le dije a la persona que iba conmigo, ‘Oye, no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal, ¿no puedo hacerlo otra vez?’”.

Sin embargo, los encargados del espectáculo guadalupano le aseguraron que su canto a la morenita del Tepeyac sería borrado y no vería la luz del sol.

“(Me dijeron) ‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien, aparte vamos a cortar todo, ni sale nada’. Verdaderamente, pensé que no iba a salir publicada la canción”.

Una vez que su interpretación del cántico religioso salió al aire y llegó a la red, Itatí Cantoral, quien compartió su reencuentro con Thalía, recordó que los comentarios fueron que se encontraba en estado de ebriedad, y terminó bromeando con lo cómico que se convirtió la grabación en el programa para la Virgen de Guadalupe.

Finalmente, Cantoral, que sorprendió con un look de Barbie a sus más de 40 años, destacó que deseaba cantarle a la Virgen de Guadalupe, pues es muy creyente, aunque destacó que no ensayó nada.

“Es que me dijeron que si me gustaría ir a cantar con la Virgen de Guadalupe, en la Villa, y yo soy muy creyente, entonces dije, ‘sí, para mí sería muy hermoso’; yo ni lo ensayé ni nada, pero como había tantos, yo dije, ‘ahorita me lo van a quitar’”.

Itatí Cantoral.