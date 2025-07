GENERANDO AUDIO...

Itatí Cantoral protagoniza “Juicio a una zorra”. Foto: Alberto Hidalgo

Itatí Cantoral debutará en un nuevo formato escénico: el monólogo. A sus 50 años, la actriz mexicana protagoniza “Juicio a una zorra”, una adaptación mexicana del texto del dramaturgo español Miguel del Arco, bajo la dirección de Alonso Íñiguez.

En este proyecto, Cantoral encarna a Helena de Troya, una figura clásica de la mitología griega cuya belleza ha sido históricamente asociada con la Guerra de Troya.

“Está abordada desde ella, porque la historia de Helena de Troya siempre ha sido una historia que ha sido contada por los demás. Y nadie la ha escuchado a ella hablar de lo que realmente le sucedió”, explicó Cantoral en entrevista para UnoTV.

La obra se estrenará el próximo 11 de julio en La Teatrería, en la Ciudad de México, con funciones programadas los viernes, sábados y domingos.

Itatí Cantoral se convierte en Helena de Troya

A través del monólogo “Juicio a una zorra”, se plantea una reconstrucción del mito desde una perspectiva íntima y femenina, cuestionando los relatos dominantes escritos desde el poder masculino.

“El autor te cuestiona qué de todo lo que sabemos los seres humanos y que nos enseñan en la escuela sea realmente hechos reales o hechos políticos que fueron escritos de esa manera para control social”. Itatí Cantoral

La actriz señaló que el texto permite observar a Helena no solo como un símbolo de belleza, sino como una figura compleja, muchas veces juzgada sin haber sido escuchada.

En la mitología, Helena era hija de Zeus y Leda, y estaba casada con Menelao, rey de Esparta. El rapto o huida con Paris, príncipe troyano, desencadenó el conflicto entre griegos y troyanos.

Dedica obra a su hija de 16 años

Además de su dimensión artística, “Juicio a una zorra”, tiene una carga personal significativa para Itatí Cantoral pues dedicó esta obra a su hija y a las mujeres jóvenes, con el objetivo de fomentar conciencia, diálogo y herramientas para enfrentar la realidad actual.

“Se la dedico a mi hija, que tiene 16 años, y a todas las jóvenes, para que tengan la apertura, el conocimiento y la seguridad de sí mismas”. Itatí Cantoral

La actriz mexicana también confesó que creció bajo una educación tradicional y conservadora.

“Yo crecí con una madre chapada a la antigua. No fui educada en muchos temas que hoy son fundamentales. Quiero que mi hija sepa detectar un posible abuso, que pueda decir que no y que sepa que puede confiar en su madre”, expresó.

Itatí Cantoral ha enfrentado también juicios y especulaciones

Durante la entrevista, Cantoral también abordó también cómo su carrera pública la ha enfrentado a juicios y especulaciones, experiencias que le permiten identificarse con los temas centrales de la obra.

“En toda mi carrera ha habido momentos en los cuales sí me he sentido agredida y he llorado por mis hijos. Lo más importante es que quienes me conocen realmente saben quién soy”, dijo.

En conversación con medios, reconoció que enfrentar este reto en solitario sobre el escenario ha representado un ejercicio de introspección y disciplina.

A diferencia de otros montajes musicales o teatrales en los que ha participado, este proyecto ha requerido horas de análisis de texto, revisión de mitología griega y trabajo actoral profundo para conectar emocionalmente con su personaje.

“Tiene un trabajo mental muy fuerte. Son muchas horas de estar sentada analizando cada una de las cosas que está diciendo. Es mucha mesa de trabajo, de cabeza, de memorizar y después poder sentirlo con el personaje”, compartió.

Cantoral considera que esta obra no solo busca reescribir la historia de Helena, sino también traer al presente reflexiones necesarias sobre el trato social hacia las mujeres, la construcción de mitos y el impacto de los estigmas sobre la vida de las personas.