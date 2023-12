“No quiero que me pase”: Itatí Cantoral volverá a cantar “La Guadalupana” en la Basílica

Itatí Cantoral volverá a cantar La Guadalupana en la Basílica. Foto: Cuartoscuro

Itatí Cantoral busca dejar atrás su interpretación del tema “La Guadalupana” que se hizo viral en redes sociales por lo peculiar que resultó y que cada 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, es revivido por decenas de usurarios.

La actriz reveló, en entrevista con el programa Hoy Día, que volverá a la Basílica de Guadalupe para cantar “La Guadalupana”, pero ahora lo hará junto a su hija, María Itatí. Ésta será la primera presentación en vivo de la joven de 15 años.

“Es un día muy importante para nosotros, sobre todo para mí. Es la primera vez que María Itatí va a cantar en vivo, enfrente de la gran Virgen de Guadalupe… Estoy muy emocionada por este día, nosotros somos muy devotas de la Virgen de Guadalupe. Y para mí es tan hermoso esta oportunidad de volver a cantarla con mi hija María Itatí que tanto amo”

La actriz, que dio vida a Soraya Montenegro, será parte de las estrellas que participen en el especial “Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” hecho por la cadena Telemundo. Aseguró que en los ensayos terminó llorando de la emoción y, dijo, espera no le pase algo que pueda empañar su presentación.

“No podía terminar de cantarla porque se me salen las lágrimas… me emociono muchísimo. Ahorita que esté enfrente de ella (la Virgen de Guadalupe) y que le estemos cantando, no quiero que me pase. Porque, obviamente, se me corta la voz”

La icónica interpretación de Itatí Cantoral

Fue en 2016 cuando la hija del fallecido Roberto Cantoral interpretó el tema “La Guadalupana”, volviéndose viral en redes sociales, por la manera en la que salió la voz y que año con año es recordada por los cibernautas.

Ver más Que no se pierda la bonita costumbre de recordar cómo cantó Itatí Cantoral a la Virgen de Guadalupe… 🍺😂🍺 pic.twitter.com/b3DYHVxHLE — molotovmx (@molotovmx) December 5, 2023

Aunque años después, la villana de televisión recordó que su participación fue cerca de las 2:00 de la mañana en la Basílica de Guadalupe, templo que año con año reúne a miles de peregrinos y feligreses, y que se dio cuenta de que lo había hecho “pésimo”, por lo que solicitó repetir su participación.

Sin embargo, los encargados del espectáculo guadalupano le aseguraron que su canto a la Morenita del Tepeyac sería borrado. La promesa no se cumplió, convirtiendo a Itatí Cantoral en una de las protagonistas de memes en redes sociales.