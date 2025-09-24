GENERANDO AUDIO...

“Desastre en familia” llega a cines. Foto: Videocine.

Itatí Cantoral y Ariel Miramontes protagonizan la comedia mexicana “Desastre en familia”, una película escrita y dirigida por Manolo Caramés. Esta cinta llegará a los cines el 25 de septiembre y retoma la fórmula del intercambio de cuerpos, llevada a una familia mexicana que enfrenta los retos de la adolescencia en tiempos de bullying, estereotipos y exceso de tecnología.

Caramés explicó que su interés era mostrar, a través del humor, lo complicado que puede ser comprender al otro dentro del hogar: “Vivimos tan acelerados que a veces desconocemos a la persona que tenemos al lado. La película busca ponernos, literalmente, en sus zapatos”.

Itatí Cantoral soñaba con hacer una película estilo “Freaky Friday”

Para Itatí Cantoral, el proyecto tuvo un componente personal: “Cuando me ofrecieron la película pensé en Freaky Friday. Yo quería hacer algo así porque mi hija estaba justo en la edad del personaje. Fue mágico quedarme con el papel, era algo que soñaba hacer”, compartió la actriz.

Cantoral también destacó la experiencia de regresar a la danza en las coreografías que la película incluye:

“Yo bailo desde niña y esta coreografía fue un regalo. Ensayamos durante meses y fue muy divertido vernos como familia en escena.” Itatí Cantoral, actriz

Ariel Miramontes enfrenta la comedia de situación en “Desastre en familia”

El reto para Ariel Miramontes fue alejarse de la caricatura que suele acompañar a la comedia televisiva. En la cinta interpreta a un proctólogo estricto y serio, que de pronto se ve en el cuerpo de su hijo adolescente.

“Lo chistoso no son los personajes, sino la situación. Mi personaje es un proctólogo serio, y el reto fue no hacerlo cómico, sino dejar que la comedia naciera de lo que vive con su familia.” Ariel Miramontes, actor

Miramontes señaló que uno de los aprendizajes del proyecto fue acercarse al mundo adolescente actual:

“El chavo que yo fui no tiene nada que ver con los chavos de ahora, que viven más en la tecnología que en la calle. Trabajar con Diego (Peniche) en talleres nos ayudó mucho a construir esa dinámica de padre e hijo.” Ariel Miramontes, actor

Para Diego Peniche, actor que interpreta a uno de los hijos de los personajes de Itatí y Ariel, lo más destacado de “Desastre en familia” es el valor humano de la historia: “Lo más valioso es que te pone en los zapatos de la otra persona. Eso me llevo yo: la importancia de la comunicación y la unión familiar”, dijo.

Peniche reconoció que la preparación incluyó ejercicios de gestos y movimientos que, en cine, requieren precisión y sutileza:

“En teatro los tics son más grandes para que el público los vea, pero aquí el trabajo fue más fino. Fue bonito porque Ariel y yo nos proponíamos cosas todo el tiempo y logramos construir personajes que se complementan.” Diego Peniche, actor

“Desastre en familia”, un retrato de la familia mexicana

Aunque “Desastre en familia” se presenta como una comedia ligera, sus protagonistas coinciden en que su verdadero valor radica en generar empatía dentro del núcleo familiar.

“La familia es el centro humano donde te desarrollas y muchas veces lo que falta es comunicación. Esta película muestra que, aunque haya conflictos, siempre puedes unirte para resolverlos.” Itatí Cantoral, actriz

Miramontes coincidió en que lo esencial es mantener la unión: “Lo más bonito es que, a pesar de las diferencias, los personajes se buscan la manera de ponerse de acuerdo. Eso es lo que tiene que hacer una familia: ser un equipo”, concluyó.