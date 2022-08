¿Quién es Iván “La Mole”, comediante que regaló un asador a los niños de “la carnita asada” de Monterrey?

Vaya sorpresa se llevaron los pequeños, que hace días se hicieron virales por hacer una carne asada en Monterrey, al recibir un asador gracias al comediante Iván “La Mole”. Pero, ¿quién es el famoso que dio tremendo regalo a los niños? Unotv.com te da los detalles.

Iván Fematt, mejor conocido como “La Mole”, es un comediante que ha destacado en el mundo del Stand Up, junto a famosos como Mau Nieto, quien ha sido señalado de abuso sexual por parte de una mujer que dijo que tuvieron relaciones sexuales sin su consentimiento.

En su cuenta oficial de Instagram, Iván “La Mole” se describe como “comediante, locutor, conductor” y suele compartir sus momentos de descanso, así como parte de las presentaciones en donde logra cautivar al público con sus rutinas de humor.

Originario de Nuevo León, Iván “La Mole” goza de gran popularidad gracias a su talento y a sus apariciones en la televisión del estado y que, poco a poco, comienza a tomar terreno en otras entidades.

En algunas entrevistas, Iván Fematt ha compartido el origen de su singular apodo, afirmando que desde que era pequeño comenzaron a llamarlo “La Mole” y reveló que es fiel fanático del superhéroe integrante de “Los cuatro fantásticos”.

“De morro me decían Molilla porque estoy gordillo y jugaba futbol americano, pegaba fuerte y ‘Esa Molilla’, como de piedra… A mí me gustaba el mono (el superhéroe de Marvel), de hecho tengo muchos juguetes de él, me casé y mi vieja me los guardó”.

Iván “La Mole”