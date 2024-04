Recientemente, Ivonne Montero apareció en sus redes sociales con el labio inflamado, lo que generó preocupación entre sus seguidores, quienes se sorprendieron por el aspecto de la actriz de 49 años.

A través de sus historias de Instagram, Montero solicitó ayuda a sus fans y mostró la hinchazón en su labio superior, expresando su consternación ante lo sucedido.

La actriz Ivonne Montero mostró su labio superior severamente inflamado. La ganadora de “La Casa de los Famosos” compartió su preocupación y pidió ayuda a sus seguidores para saber qué podría ser. Con humor ante la situación, Montero mencionó, entre risas:

“Vean lo que me pasó, me picó un insecto, estoy infladísima. Me da mucha comezón, me pica horrible. Me dice mi hija que soy una Kardashian”.

Ivonne Montero