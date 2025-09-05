Ivonne Montero estrena romance con un policía más joven que ella

GENERANDO AUDIO...

Ivonne Montero se dio una nueva oportunidad en el amor. Foto: Cuartoscuro

Ivonne Montero, de 51 años, sorprendió a sus seguidores al revelar que tiene una nueva relación amorosa. La actriz y cantante mexicana confirmó que su pareja es un joven policía, 11 años menor que ella.

El anuncio se dio a través de un video que circula por las redes sociales, donde Montero aparece junto a su novio más enamorada que nunca.

Ivonne Montero es sorprendida por su novio

La también ganadora de “La Casa de los Famosos” de Telemundo fue sorprendida por su novio, quien es policía auxiliar, en la obra de teatro donde participa cuando le llevó flores del conocido influencer “El Patrón”.

La sorpresa culminó con la aparición de Jonathan, que se acercó a abrazarla y besarla frente a todos los asistentes. El bonito gesto desató aplausos en el teatro y, minutos después, las imágenes del romántico encuentro se viralizaron en redes.

Hay que recordar que la actriz tuvo un relación con el cantante Fabilo Melanitto, quien fue asesinado en 2018, y padre de su hija.

Así reaccionaron sus seguidores en redes sociales

Tras la difusión de la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes positivos para la actriz. Muchos la felicitaron por darse una nueva oportunidad en el amor y aplaudieron que su pareja no sea del medio artístico.

En plataformas como Instagram y X (antes Twitter), fans le escribieron mensajes como:

“¡Qué viva el amor, Ivonne! Tú te mereces lo mejor”

“Qué bueno que no es famoso, así no hay tanto drama”

“Se ve que estás feliz, y eso es lo más importante”

¿Ivonne Montero volverá al amor en público?

Aunque en el pasado Ivonne tuvo relaciones muy mediáticas, esta vez ha decidido mantener su vida personal con mayor discreción. La actriz dejó claro que quiere cuidar esta relación y no exponerla innecesariamente.