“Aprende a respetar”: Ivonne Montero exhibe a mujer que la insultó

Ivonne Montero exhibe a mujer que la insultó. Foto: Cuartoscuro

Ivonne Montero exhibió a una mujer que la insultó. En un video que compartió, a través de redes sociales, la actriz llamó “babosa” a una mujer que, según dijo, le había faltado al respeto.

“La babosa esta que se cree que tiene el derecho de venir a ofenderme después de que yo externo mi apoyo a Romeh y según ella yo tengo, obligatoriamente… Aprende a respetar el criterio propio y autónomo de las personas”

Además, en tono irónico, la cantante aseguró que los insultos de los que fue víctima la hicieron sentir mal.

“Alguien podría decirme de donde salen orugas, por no decir babosas, como esta que vienen a insultarme. Que vienen a ofenderme y hacerme sentir muy mal, solamente porque no pienso como ella”

En la grabación, Ivonne Montero mostró la foto de la mujer que la insultó y que es identificada en redes como Griselda Hernández. Además, aprovechó para enviarle un fuerte mensaje.

“Reina, no te enojes, no ofendas. Como si no hubieras aprendido y entendido que a mí los reclamos, las discusiones, las malas palabras, me las paso por el arco del triunfo. Relájate muchísimo y ponte a limpiar tu casa para que se te bajen los enojos y empiezas a limpiar tu interior que bastante falta le hace”

Tras la publicación, varios seguidores de Ivonne Montero reaccionaron a la manera en la que la también actriz le puso un alto a la mujer que la insultó.

“Ivonne ignora a esa oruga”, “Para que engancharse en cosas que no valen la pena”, “Desde que puso cállate con “Y” no se lo puede tomar muy en cuenta”, “Siempre respondiendo con altura ante tanta gente irrespetuosa”, “Que forma tan elegante de contestarle a una inadaptada social”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Por qué ofendieron a Ivonne Montero?

La molestia de Griselda Hernández, la mujer que insultó a Ivonne Montero, se habría dado por el apoyo que mostró la famosa a un integrante de “La Casa de los Famosos”.

Según se alcanza a ver en lo presentado, la mujer estalló y recriminó que Montero apoyara a un “traidor”. Además, se dijo arrepentida de haber apoyado a la famosa cuando estuvo en el mismo reality show.