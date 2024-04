Frena las críticas: Ivonne Montero reacciona a las presiones para que opere la nariz de su hija

Ivonne Montero reaccionó a las presiones que ha enfrentado porque le piden que opere la nariz de su hija. La actriz es madre de Antonella, de 10 años, quien nació con una cardiopatía congénita por la que se ve afectada su capacidad de oxigenación, su malestar provocó que le apareciera un quiste nasal.

En su respuesta, Ivonne Montero aclaró si la salud de su hija peligra o no, y habló de la razón por la que la pequeña no ha sido sometida a una cirugía.

A Ivonne Montero le han pedido corregir la nariz de su hija mediante una cirugía. Ante las presiones señaló un mensaje en el que quiere dejar claro que en toda acción que ella emprenda sobre la condición de su hija tiene que ver su amor de madre.

“Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija, que yo no sé qué tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en absoluto”

Montero añadió que Antonella es la única con autoridad para pedirle que la someta a una cirugía y por ahora no desea hacerlo.

“Para entrar a una cirugía hay cantidad de circunstancias que se tienen que dar. En este momento, Antonella no quiere entrar al quirófano a arreglarse su nariz. Punto, se acabó”

La actriz de “El Señor de los cielos” mencionó que le han llegado a pedir explicaciones de por qué no ha operado a su hija e insistió en que es una situación que sólo les compete a ellas dos.

“En el momento en que Antonella me externe: ‘mamá, yo quier arreglarme mi naricita, en ese momento yo, como su mamá responsable, trabajadora, que me he fajado para estar dispuesta a lo que mi hija necesite, en ese momento voy a tomar la decisión de llevarla a hacerse sus estudios y entrar ella a la cirugía”

Ivonne Montero