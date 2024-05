Ivonne Montero se quiebra: su hija será operada, otra vez, a corazón abierto

Ivonne Montero, preocupada por la salud de su hija. Foto: AFP

Ivonne Montero rompió en llanto al revelar que su hija de 9 años será sometida, nuevamente, a una operación a corazón abierto. La famosa explicó la razón por la que su pequeña Antonella volverá al quirófano.

“Van a tener que volver a reconstruir su arteria pulmonar que está adentro del corazón… Siempre me quiebro, mucha gente de repente critica ‘ay, por qué se hace la víctima’, es que no saben”, dijo la actriz.

Durante una entrevista con el programa HOY, Ivonne Montero explicó la razón por la que la hija que tuvo con el fallecido cantante Fabio tendrá que ser sometida a la cirugía de corazón abierto.

“Es una cirugía a corazón abierto y hay que volverle a reconstruir porque, en su momento, cuando la reconstruyeron, pues está parchada con parches de animal y eso no crece y ella creció. Entonces, la arteria se empezó a quedar pequeñita. Esto está provocando, al mismo tiempo, una presión alta”, explicó Montero.

Además, la también cantante confesó que a su hija no le gusta hablar del tema, pues, dijo, no quiere regresar al quirófano. Sin embargo, Ivonne Montero la alienta para salir adelante.

“Tratamos de no hablarlo tanto porque a ella, evidentemente, le afecta. No quiere entrar a cirugía. Yo le digo, lo que siempre les he comentado, que son procesos que tenemos que abrazar con mucho amor, agradecerlos y orar mucho. Cuando hay oportunidad de tocar el tema, siempre le digo ‘platica con papá Diosito, él es tu amigo’”.

Montero, quien tuvo un altercado con Olivia Collins, destacó que la situación de salud de su pequeña es algo que poco se toca por ser un tema difícil. Además, le cuesta trabajo por lo vivido durante el proceso de mantener sana a la pequeña.

“Trato de no ser tan incisiva porque, evidentemente, es un proceso difícil, que a mí me cuesta. Si a mí me cuesta expresarlo y siempre me quiebro por lo ya vivido, a ella más”.

Finalmente, Ivonne Montero dijo que, para hacerle frente a esta situación, saca fuerzas “del amor, de la esperanza, de la buena voluntad”.