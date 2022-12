“Un descuido fatal”: Ivonne Montero preocupa tras aparecer con un parche en el ojo 

Ivonne Montero espantó a sus seguidores al compartir un par de fotografías, luciendo un parche en el ojo. En la publicación, hecha por la actriz en su cuenta oficial de Instagram, la famosa dijo, sin dar mayores detalles, que la situación habría sido “un descuido fatal”.

La famosa, a quien, hace meses, le pidieron entregarse a las autoridades, luego de ser confundida con Inés Gómez-Mont, pidió que le enviaran sus mejores deseos para una pronta recuperación.

Tras la publicación de Montero, quien hace meses sufrió una caída en un concurso de baile, varios de sus amigos y fieles seguidores le preguntaron qué le había sucedido y le enviaron sus mejores vibras para que lograra una pronta recuperación.

Entre los famosos, que desearon lo mejor a Ivonne, destacan Mauricio Mancera, Alejandro Nones, Omar Fierro, Maribel Guardia, Emmanuel Duprez, entre otros.

“Cuídate, corazón. Besos”, “Dios te acompañe”, “Hermosa, recupérate pronto. Bendiciones”, “Recupérate pronto, querida Ivonne”, “Te mando un abrazo enorme”, “Abrazote, mi Ivonne. Que te recuperes pronto”, “Estoy rezando por tus bellos ojos a Santa Lucía, mi preciosa niña”, “Espero que sólo haya sido un susto y que todo esté bien”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Ivonne Montero.

Luego de varias horas de silencio, Ivonne Montero, quien no la pasó nada bien cuando dio positivo a COVID-19, reveló qué fue lo que le pasó. En entrevista para el programa De Primera Mano, la actriz detalló que todo fue colocar el pupilente en gotas para los ojos y no en el líquido especial.

“Olvidé llevar el líquido de agua salina que va en el estuchito para colocar los lentes y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos… Me pongo el pupilente y siento un ardor impresionante, me los quito, los enjuago muy bien, me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora con ellos en los ojos, entonces me venía un ardor muy fuerte”,

Ante la situación y el ardor que sentía la actriz en los ojos, acudió a recibir atención médica pues, según dijo, su visión comenzó a mostrarse afectada al grado de ver solo sombras.

“Nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis ojos, a las córneas, me quemé ambas córneas, yo ya veía borroso, me los quité y cuál es la sorpresa que ya no tenía visión, solo veía sombras, luces, no identificaba”

Ivonne Montero