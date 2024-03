¡Le cantó un tiro! Ivonne Montero revela que Olivia Collins la retó a los golpes

Ivonne Montero revela que Olivia Collins la retó a los golpes. Foto: Cuartoscuro

Ivonne Montero rompió el silencio y reveló que Olivia Collins la retó a los golpes durante una discusión que tuvieron las famosas semanas atrás. Además, la también cantante consideró “mezquino” que Collins la acusara de algo que ella no comenzó.

“Se me puso de frente y me dijo ‘¡qué!’, y yo sólo le contesté ‘tú dime’. Retándome a los golpes. Qué ruin y qué mezquino de su parte, el culparme a mí de lo que ella hizo cuando sabe perfectamente que no fui la única. El auditorio completo se enteró del zafarrancho que se aventó ella”.

En un encuentro con varios medios, entre ellos “Sale el Sol”, la actriz recordó que el tiempo de salida de una presentación de “Qué plantón” fue lo que inició el problema entre ella y Olivia Collins, famosa que protagonizó, junto a su hija, un encontronazo con la prensa en el funeral de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

“La salida de la camioneta era a las 5:30 de la mañana. Yo salí 5:24, pero en ese momento, en la camioneta, se puso la señora a decir ‘que la indisciplina, que la impuntualidad’ y me dejaron. Se me hizo una falta de respeto porque yo llegué antes del tiempo de salida y los vi partir”.

La queja de Ivonne Montero habría generado que Olivia Collins estallara en su contra e, incluso, la llamara “hipócrita” e “infantil”.

“Una compañera llega 30 minutos tarde. Yo no me quejé, sólo puse en el chat de mi compañía. La señora lo tomó personal y me tiró de hipócrita, infantil. Qué cómo me atrevía a decir eso, que yo era una indisciplinada. La señora se lo tomó personal”.

Finalmente, lo que terminó por hacer estallar a Olivia Collins al grado de retar a Ivonne Montero a los golpes fue que la producción las hizo compartir camerino en el Auditorio Nacional.

“Nos toca en el mismo camerino. No me quejé, no dije nada. Les dije, ‘no tengo ningún problema, habrá que ver la señora cómo se comporta’. Efectivamente, llegó y lo primero que hizo fue gritonearme”.