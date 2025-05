GENERANDO AUDIO...

“Duster” es la nueva serie de J.J. Abrams. Foto: AFP

Tras seis años de ausencia como director y guionista, J.J. Abrams vuelve a la pantalla con “Duster”, una serie original de Max que marca un nuevo capítulo en su carrera creativa.

Alejado de las galaxias lejanas y la ciencia ficción de “Star Wars: El ascenso de Skywalker”, el creador de “Lost” regresa con una propuesta radicalmente distinta: un thriller de acción ambientado en 1972, en el suroeste de Estados Unidos, donde el crimen, las persecuciones y la tensión dramática toman el volante.

¿De qué trata “Duster”?

El primer episodio de la serie “Duster” se estrena este 15 de mayo y consta de ocho episodios, con un nuevo capítulo cada semana hasta su final el 3 de julio.

La historia sigue a Jim, un conductor temerario especializado en huidas (interpretado por Josh Holloway, recordado por su papel de Sawyer en Lost), que trabaja para un sindicato del crimen en expansión.

Todo cambia cuando conoce a Nina, una joven y obstinada agente del FBI (encarnada por Rachel Hilson, actriz de This is Us) que busca desmantelar la red delictiva desde dentro.

La serie ha sido cocreada por Abrams y LaToya Morgan, guionista de series como “Shameless” y “The Walking Dead”, quien también funge como productora ejecutiva.

Los dos primeros episodios fueron coescritos por ambos y dirigidos por Steph Green (Watchmen, The Americans).

Tráiler “Duster”

Un reencuentro con sabor a clásico

Para Holloway, volver a trabajar con Abrams fue como ponerse “su par de jeans favoritos”.:“Sabes cómo se sienten, cómo se mueven. Es fantástico. Siempre que JJ te llama, dices que sí. Tenemos una comunicación muy fluida y él es un amigo”, compartió en entrevista para UnoTV.

En cuanto a su personaje, Josh lo describe como “un tipo que ama su trabajo como fixer de la mafia en los 70. Todo va bien hasta que ella (Nina) llega y lo obliga a enfrentar verdades que no quiere aceptar. Es leal a su familia y tiene una hija. Su vínculo con la agente lo hace crecer, aunque no quiera”.

Por su parte, Rachel Hilson destaca la complejidad de Nina: “Es una mujer joven recién salida de Quantico, tenaz, leal y también muy vulnerable. La vemos evolucionar a lo largo de la temporada. No es solo una agente dura, también tiene una dimensión emocional que sale a la luz gracias a su relación con Jim”.

Hilson también habló del entrenamiento físico que implicó el rol: “Tuve que entrenar para poder hacer muchas flexiones. Además, trabajé con un agente retirado para aprender a disparar. Eso sí, agradezco no haber tenido que conducir tanto como Josh, porque esos autos de los 70 no tienen dirección asistida”, bromeó.

Recreando los 70 sin clichés en “Duster”

Uno de los grandes retos para Abrams y LaToya Morgan fue capturar la estética de los años 70 sin caer en lo repetitivo.

“Vimos muchas películas, series, fotos y videos. Queríamos que se sintiera auténtico pero con una perspectiva fresca”, explicó Morgan. Entre las influencias mencionadas por la guionista destacan The Godfather, American Gangster, Sugarland Express y Five Easy Pieces.

Sobre el concepto original, Morgan añade: “Desde el principio sabíamos que queríamos un conductor de fugas que se cruzara con una agente del FBI implacable. Esa era nuestra base, y a partir de ahí construimos el resto”.