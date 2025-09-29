GENERANDO AUDIO...

J.K. Rowling y Emma Watson. Foto: GettyImages

La autora de la saga “Harry Potter”, J.K. Rowling, acusó este lunes a Emma Watson de ser “ignorante” a través de un extenso texto que publicó en su cuenta de X.

En el documento expresó que la actriz, quien dio vida a Hermione Granger en “Harry Potter”, habló del privilegio que le dio la fama desde muy pequeña y que tiene poca experiencia en la vida.

La respuesta de J.K. Rowling a Emma Watson

“Como otras personas que nunca han conocido la vida adulta sin estar protegidas por la riqueza y la celebridad, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de hasta qué punto es ignorante”, escribió Rowling.

Además, la autora se comparó con la actriz, en el sentido de que ella no era multimillonaria a los 14 años y vivía en la “pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma“.

“Comprendo por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas que no tienen sus privilegios la destrucción de los derechos de las mujeres, en la que Emma ha participado con tanto entusiasmo”. J.K. Rowling, autora de “Harry Potter”

Rowling continuó sugiriendo que Watson probablemente nunca iba a tener que usar esos espacios de un solo género (la escritora ha hecho campaña para que las personas trans no tengan acceso a esos espacios) como los vetuarioss y baños públicos.

Rowling defiende su postura sobre los derechos de las mujeres

Rowling aseguró que los derechos de las mujeres están en riesgo por algunas demandas del movimiento trans. La escritora se opone a que las mujeres trans tengan acceso a vestuarios, baños o prisiones exclusivas para mujeres.

Según la autora, los comentarios de Watson “echaron leña al fuego” en medio de un clima en el que ella misma recibe “amenazas de muerte” por su postura sobre la transidentidad.

¿Qué fue lo que dijo Emma Watson sobre J.K. Rowling?

La semana pasada, Watson dijo que todavía ama a Rowling y se niega a “cancelarla” a pesar de sus diferencias sobre el tema de la identidad de género, que se originaron en 2020, momento en que la actriz se distanció de la autora.

La actriz también declaró que su mayor deseo era que “quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión”.

A lo que Rowling expresó: “ningún actor que haya interpretado a alguno de los personajes que creé me debe agradecimiento eterno”.

Una relación rota con los protagonistas de “Harry Potter”

Emma Watson y Daniel Radcliffe, quien interpretó a “Harry Potter”, se distanciaron públicamente de Rowling desde hace varios años, cuando comenzaron las acusaciones de transfobia en su contra. La escritora siempre ha negado esos señalamientos.

Watson saltó a la fama en 2001 con “Harry Potter y la piedra filosofal” y participó en las ocho películas de la saga, cuya última entrega llegó en 2011.

Después de la franquicia, protagonizó éxitos como “La bella y la bestia” (2017) y “Mujercitas” (2019), dirigida por Greta Gerwig.