GENERANDO AUDIO...

Jack Black es el protagonista de “Minecraft la película”, Foto: AFP.

Jack Black, después de dar vida a inolvidables personajes como Bowser en “Super Mario Bros: La Película” y Po en “Kung Fu Panda”, ahora dará vida a Steve en la película “Una película de Minecraft”, el legendario constructor.

Conoce en UnoTV.com quién es Jack Black y algunas de las películas que ha hecho.

¿Quién es Jack Black?

Thomas Jacob Black, conocido artísticamente como Jack Black, es un actor, músico, comediante y productor estadounidense nacido el 28 de agosto de 1969 en Santa Mónica, California.

Creció en Hermosa Beach y fue criado en la fe judía, asistiendo a escuelas hebreas y celebrando su Bar Mitzvah. Sus padres se divorciaron cuando él tenía diez años, momento en el cual se mudó a Culver City con su padre, aunque mantenía visitas frecuentes a la casa de su madre.

Inicios actorales

Black inició su carrera actoral en la década de 1990, participando en películas como “Bob Roberts” (1992) y “Demolition Man” (1993). Sin embargo, alcanzó la fama con su papel en “High Fidelity” (2000), donde interpretó a un excéntrico empleado de una tienda de discos.

Su participación en “High Fidelity” le abrió las puertas para protagonizar comedias exitosas como “Escuela de Rock” (2003), por la cual fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor, y “Nacho Libre” (2006), donde encarnó a un peculiar monje luchador. ​

Además de su faceta actoral, Jack Black es conocido por su talento musical. Es cofundador del dúo de rock cómico Tenacious D, junto a Kyle Gass.

La banda ha lanzado varios álbumes y protagonizado la película “Tenacious D in The Pick of Destiny” (2006), que narra una versión ficticia de sus inicios y aventuras en el mundo de la música.

Jack Black en el mundo del doblaje

En el ámbito de la animación, Black ha prestado su voz al personaje de Po en la exitosa franquicia “Kung Fu Panda”, que comenzó en 2008 y ha contado con varias secuelas.

También ha participado en películas como “King Kong” (2005), dirigida por Peter Jackson, y en las recientes entregas de “Jumanji” (2017 y 2019), compartiendo pantalla con actores como Dwayne Johnson y Kevin Hart.

En abril de 2025, Jack Black protagonizará “A Minecraft Movie”, una adaptación cinematográfica del popular videojuego “Minecraft”. En esta película, interpretará a Steve, un experto constructor que ayuda a un grupo de personajes a sobrevivir en el mundo del juego.

Jack Black y Jason Momoa vendrán a México

Jack Black y Jason Momoa llegarán a CDMX el próximo 22 de marzo del 2025, su visita a México será parte de un tour mundial en el que, además de nuestro país, el elenco de “Una película de Minecraft” también viajará a Los Ángeles, Londres, Nueva York, Auckland y Estocolmo.

La cita con todas las estrellas de Hollywood será en las instalaciones de Parque Toreo, plaza comercial ubicada al norte de la ciudad.