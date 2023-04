Jack Nicholson reaparece tras más de un año de ausencia y su aspecto causa preocupación

La última vez que se le vio a Jack Nicholson fue en 2021. Foto: Getty Image

En unas imágenes que circulan por las redes sociales se aprecia la imagen actual que tiene el actor ganador de tres Oscar, Jack Nicholson, causando conmoción entre los fans del interprete, y quien es recordado por haber interpretado a el “Guasón”. La última vez que fue fotografiado fue hace año y medio cuando asistió a un partido de basquetbol junto a su hijo.

Las fotografías del actor, quien este sábado 22 de abril cumple 86 años, prendieron las alarmas sobre su actual estado de salud, las cuales fueron difundidas por el Daily Mail, donde se le ve desaliñado mientras estaba en un balcón de su mansión ubicada en Beverly Hills.

Ver más Después de 2 años sin dejarse ver en público, Jack Nicholson fue fotografiando esta semana en su casa en Beverly Hills. El actor tiene actualmente 85 años… pic.twitter.com/GemnaM2lSz — ANTHONY GUERRERO (@AnthonyLaser8) April 16, 2023

La última película en la que participó Jack Nicholson fue “¿Cómo saber si es amor?” de 2010 donde compartió créditos con Reese Witherspoon, Owen Wilson y Paul Rudd, sin que tuviera mucho repercusión entre el público.

Después de eso el actor no volvió a participar en ningún proyecto y se fue alejando de los eventos y ceremonias, y con la pandemia, sus apariciones en público fueron contadas, como la última en 2021 cuando acudió a un juego de los Lakers de los Ángeles en compañía de su hijo Ray.

¿Qué es lo que sabe sobre el estado de salud de Jack Nicholson?

Después de su última película los rumores empezaron a crecer donde señalaban que el actor ya no podía memorizar sus líneas por una presunta enfermedad neurológica, versión que no ha sido confirmada.

Ante eso, fue el mismo Jack Nicholson quien le dijo al diario The Sun, en 2013, que tenía “cerebro de matemático”, desestimando los rumores que afirmaban que lo veían desorientado en su vida cotidiana.

Y en esa misma entrevista comentó que su retiro voluntario se debía a que ya no disfrutaba de los eventos: “no soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no es una necesidad. No lo disfruto. Es tan simple como eso”.