Jacky Bracamontes presume viaje en submarino tras tragedia del Titán; la critican en redes

Jacky Bracamontes fue criticada en redes sociales. Foto: Getty Images

La actriz Jacky Bracamontes está en el ojo del huracán, después de que presumiera en redes sociales su reciente viaje en un submarino, a días de la desgracia del Titán en donde cinco personas murieron.

Bracamontes subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le ve junto con su familia, incluidos varios menores, abordo del submarino. En las imágenes se observan algunas especies marinas y hasta una embarcación hundida.

Mientras en el fondo del clip suena la icónica Yellow Submarine de The Beatles se observa a la numerosa familia de Jacky saliendo del submarino, lo que no fue bien visto por varios usuarios de redes sociales, algunos de los cuales la criticaron por lo arriesgado del viaje.

Tunden a Jacky Bracamontes por viaje en submarino

Aunque el esposo de Jacky Bracamontes, el piloto Martín Fuentes, explicó en la descripción del video que la idea de subirse a un submarino fue suya y que la actriz estuvo a punto de cancelar, usuarios no perdonaron a la pareja, a quienes criticaron por arriesgar a su familia.

Tras la implosión del Titán, en la cual murieron cinco personas, los fans de Jacky Bracamontes expresaron que no harían un viaje similar y menos después de lo que acaba de pasar.

“Ni lo loca haría eso con mis hijas y menos después de lo que acaba de pasar”; “Que aventados de verdad. Sin temor de Dios, qué bárbaras están viendo y ni así”; “Las niñas no creo que sepan sobre la tragedia pasada. Para ellas es un juego y para el papá también”. Comentarios a video de Instagram.

El video suma más de 20 mil reacciones y cientos de comentarios, entre los que también destacaron los que recordaron que el submarino en el que se sumergió la familia de Jacky recorrió a lo máximo 40 metros, lo cual no supone mayor riesgo, además de que los felicitaron por la aventura.

“Yo veo que pasan accidentes todos los días y no veo a la gente tan alarmada. Aparte no saben la diferencia entre 40 metros a casi 4 mil (de sumersión)”; “Está padrísimo ese viaje bajo del mar”; “Muy bien, vivir la experiencia… El hecho de que haya pasado una desgracia con otras personas (lamentablemente), no significa que ustedes lo pasarían”, fueron algunos de los comentarios.

El pasado domingo 18 de junio, el sumergible Titán de OceanGate Expeditions desapareció en el Atlántico, luego de una expedición para visitar los restos del Titanic.