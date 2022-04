“Está de moda acordarse”: Jacqueline Andere opina sobre acusación de Sasha; le llueven críticas

Jacqueline Andere opina sobre acusación de Sasha; le llueven críticas. Foto: Cuartoscuro

Jacqueline Andere fue blanco de críticas luego de que la primera actriz hiciera comentarios sobre el caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano, en el que la ex-Timbiriche afirma que el productor abusó de ella cuando era menor de edad.

Ante varios medios de comunicación, la madre de Chantal Andere afirmó, en primer momento, que era difícil opinar; sin embargo, terminó diciendo que está de “moda” hablar de cosas que pasaron hace varios años. Y afirmó que es “mejor que se queden callados”.

“Lo de Luisito de Llano… es un tema difícil de opinar, espero que todo se arregle, que todo se aclare. Yo en esa época, yo no vivía con ellos, no sé si sea verdad, si sea mentira, pero ahora como que está de moda acordarse de hace 40 años. Todo mundo se acuerda y todo mundo quiere decir cosas, pero yo pienso que ya es mejor que se queden callados”. Jacqueline Andere

Jacqueline Andere no paró ahí: dijo que el acoso siempre ha estado, pero dijo que era “flirteo”.

“Siempre ha habido ese acoso, siempre lo ha habido, pero olvidas y ya. Haz de cuenta que yo ahorita me pongo a hablar de hace 40 o 50 años, pues no… Era un flirteo, y ahora todo mundo lo toma por acoso”. Jacqueline Andere

Se le van a Jacqueline Andere

Luego de las declaraciones de la primera actriz, decenas de usuarios de redes sociales lamentaron lo dicho sobre el caso de Sasha Sokol, a quien varios famosos, incluido Benny Ibarra, sobrino de Luis de Llano, le han mostrado su apoyo.

“Ella es el ejemplo de que la edad no siempre da sabiduría”, “Qué lástima que una mujer diga tanta estupidez, ¿qué pasaría si hubiese sido Chantal Andere la que estuviera en esa situación?, ¿pensaría igual?”, “Yo admiraba a esa señora, pero realmente me decepcionó”, “Si la hija de esta señora hubiera sido abusada, me preguntó si dijera lo mismo esta señora. ¡Qué horror!”, son parte de los comentarios que recibió Jacqueline Andere