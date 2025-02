Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez”, se defiende de críticas pero se va contra Karla Sofía Gazcón

GENERANDO AUDIO...

Audiard defendió su filme pero arremetió contra Karla Sofía Gascón. Foto: AFP

Jacques Audiard, director de la película “Emilia Pérez”, defendió su filme tras la ola de críticas que ha recibido, especialmente del público mexicano, pero al mismo tiempo arremetió contra Karla Sofía Gascón, protagonista de la cinta, por la reciente controversia que la rodea.

La película, que lidera la carrera a los Premios Oscar con 13 nominaciones, aborda temas como el crimen organizado y las desapariciones forzadas, lo que ha generado un debate en torno a la manera en que Audiard retrató estas problemáticas.

Frente a esto, el cineasta francés se defendió en una entrevista con el medio uruguayo Búsqueda.com, asegurando que su largometraje ha servido para visibilizar una problemática que, según él, no recibía suficiente atención en los medios mexicanos.

“Nunca se había hablado tanto en la prensa mexicana sobre los desaparecidos, aunque sea para darme con todo. Pero al menos se habla”, afirmó. También justificó su enfoque cinematográfico, argumentando que “estos dramas mexicanos están documentados, hay muchos artículos, pero me dije que tenía que cambiar de herramienta. Tenía que usar la música (porque) ya no se trata de reflexionar, sino de sentir“.

Mientras el cineasta defiende su trabajo, ha sido tajante con respecto a Karla Sofía Gascón, quien ha estado en el ojo del huracán tras viralizarse unos tuits de hace algunos años en los que fue acusada de racismo y xenofobia. Audiard lamentó en una entrevista con Deadline que esta controversia esté desviando la atención del trabajo cinematográfico y no dudó en calificar los comentarios de la actriz como “inexcusables”.

“Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla. La confianza que compartimos, la atmósfera excepcional que teníamos… y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada”, declaró. Además, aseguró que no ha mantenido ningún contacto con ella desde que estalló la polémica y que no tiene intención de hacerlo: “No quiero hablar con ella. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir”.

Según Audiard, Gascón no ha manejado la situación de manera adecuada y, en lugar de asumir su responsabilidad, ha optado por victimizarse. “Se está haciendo la víctima. Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen”.