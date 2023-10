Jada Pinkett Smith revela que Chris Rock la invitó a salir: “Pensó que me estaba divorciando de Will Smith”

Chris Rock invitó a salir a Jada Pinkett Smith hace algún tiempo. Foto: GettyImage

Jada Pinkett Smith está próxima a sacar sus memorias “Worthy” y sorprendió a todo el mundo cuando confirmó que lleva más de 7 años separada de su actual pareja Will Smith y ahora se conoce que el comediante Chris Rock la invitó a salir.

La actriz ha estado dando entrevistas sobre lo que vendrá en su libro de memorias, el cual será publicado el 17 de octubre, donde surgió la revelación de que en el pasado, durante los rumores de una etapa de problemas matrimoniales con Smith, el comediante Chris Rock la invitó a salir.

Los nombres de los tres alcanzaron relevancia tras la polémica cachetada que le dio Smith a Rock por hacer un chiste sobre la alopecia de Jada, quien aseguró que esto fue mucho antes de aquel episodio.

Jada Pinkett Smith recuerda cuando la invitó a salir Chris Rock

En una reciente entrevista con “People”, la actriz y productora Jada Pinkett Smith revivió el momento en que Chris Rock le propuso tener una cita.

“Me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?’. Yo le dije: ‘No. Chris, esos son sólo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó muchísimo y eso fue todo”, narró.

Tras esta confusión, Chris Rock, quien fue el anfitrión de la edición 94 de los premios Oscar, ofreció una disculpa a Jada. Aparentemente, no intentó convencerla de salir en ningún momento posterior.

Según Jada, Chris quedó devastado y a partir de ese momento, su amistad con el cómico se fue enfriando hasta que finalmente perdieron el contacto. “No he vuelto a hablar con él… ¿Tengo algún deseo de hacerlo? Mira, este es mi deseo: solo quiero que se aclaren los malentendidos sobre este tema para que vuelva a haber paz”.

Jada Pinkett Smith, de 52 años, y Will Smith, de 55, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente llevan desde 2016 haciendo “vidas completamente separadas”.

La actriz le confesó a la periodista Hoda Kotb, durante una entrevista, que su matrimonio se fracturó debido a “muchas cosas”: “Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo”, afirma la actriz, que tiene dos hijos con el actor.