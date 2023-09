¿Qué confesó? Jaime Camil habla de viejo romance con Thalía

Jaime Camil recuerda su romance con Thalía. Foto: Cuartoscuro

Jaime Camil, uno de los actores más guapos de la televisión mexicana, recordó que tuvo un noviazgo de juventud con Thalía. El famoso confesó que en su juventud no sabía estar solo y mantuvo romances con varias mujeres.

“No sabía estar solo. Tenía miedo de estar solo y sí, tuve muchas novias. Cada una en su momento”, confesó el actor.

En entrevista con Pati Chapoy, el protagonista de la “Fea más bella” aceptó su romance con la intérprete de “Amor a la mexicana” quien, actualmente, mantiene un matrimonio con el empresario Tommy Mottola.

“Hace muchos años, sí (fuimos novios), pero hace muchos años”, sentenció el actor.

Aunque confesó que tuvo muchas novias, aclaró que no mantenía romance con todas las mujeres a la vez.

“No es que tuviera muchas novias a la vez. Siempre tenía novias porque la inexperiencia e inmadurez de un chavito, nos cuesta trabajo estar solos. Entonces, porque nos cuesta estar solos, pues fui muy noviero, pero no al mismo tiempo, respetaba mucho a mis novias. Tal vez no me daba mucho tiempo para el duelo”.

¿Por qué terminaron Thalía y Jaime Camil?

Aunque con la titular de Ventaneando Jaime Camil no dio mayores detalles de su relación con Thalía y la razón por la que el romance terminó, en una entrevista que tuvo con el famoso “Escorpión Dorado”, el actor confesó que él no era del agrado de la madre de la famosa que despunto en pocas pero exitosas telenovelas.

“A la mamá yo no le caía muy bien que digamos. Estando ella en España, perdemos el contacto físico y empiezan a lloverle ideas de personas que decían que no era buena relación”, dijo.

Pero Camil no habría sido el único famoso relacionado con Thalía, ya que, se dijo, la actriz tuvo un romance con Fernando Colunga, noviazgo que tampoco era aprobado con la madre de la cantante.