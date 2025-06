GENERANDO AUDIO...

Jaime Maussan presenta “La Esfera de Buga”. Foto: CLB

Jaime Maussan, uno de los comunicadores más reconocidos en el estudio de fenómenos extraterrestres, presentó por primera vez los avances científicos relacionados con “La Esfera de Buga”, un objeto de origen desconocido hallado en Colombia y que, por primera vez en la historia, está en manos de la población civil.

El investigador mostró el objeto durante una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en las oficinas de Maussan, ubicadas en Santa Fe, Ciudad de México y donde el objeto permanece custodiado por la policía bancaria en una caja de seguridad.

Este hallazgo representa un antes y un después en su carrera y en la investigación del fenómeno OVNI, dijo el conductor de televisión a UnoTV.

“Nunca antes la población civil había tenido en sus manos una evidencia física, un artefacto. Por tanto, es algo que debemos celebrar. Ahora el gran reto es investigarlo y lo estamos haciendo”, dijo Maussan.

“La Esfera de Buga” posee tecnología muy avanzada, no hecha en la Tierra.

Tecnología no humana… ¿y sustentable?

Maussan aseguró, que los estudios preliminares indican que la “Esfera de Buga” contiene materiales y tecnologías que podrían no haber sido desarrollados en nuestro planeta o, al menos, no por la civilización actual.

“Imagínate que está llena de fibra óptica insertada dentro del metal. Tiene algo en el interior que produce energía, una energía que genera estática, y gracias a esa estática, vuela. No es antigravedad, es estática, lo cual es algo extraordinario”, explicó.

También destacó la aparente contradicción entre lo avanzado del objeto y los métodos rudimentarios con los que fue fabricado: “Fue construida con técnicas muy antiguas, como la de arena húmeda, que tiene más de 5 mil años. Eso nos da un mensaje importante”.

Para Maussan, este descubrimiento plantea una lección: “Tecnología muy avanzada, pero que no daña, no contamina, no afecta al medio ambiente. Civilizaciones que ya llegaron a un desarrollo tal que están regresando a lo básico”.

Está resguardada en México y abierta a la ciencia: Jaime Maussan

Aunque el hallazgo se realizó en Colombia y fue documentado en video por testigos locales, quienes acudieron al evento en Santa Fe, Maussan aseguró que la investigación se mantendrá en México: “La esfera no va a salir del país. Vamos a traer científicos del más alto nivel del mundo para estudiarla aquí”.

Uno de los próximos pasos será determinar si el objeto tiene origen terrestre o extraterrestre: “Ahora me están haciendo propuestas para determinar si tiene isótopos de la Tierra, de otro lugar, o si es antigua. ¿Qué diríamos si tiene 2 mil años? Son cosas que se tienen que determinar”.

Jaime Maussan investiga en México “La Esfera de Buga”. Foto: CLB

Jaime Maussan asegura que existe una campaña global para desacreditarlo

El investigador de 72 años también denunció que, como ha ocurrido en otros casos, este hallazgo ha sido blanco de una campaña de desinformación: “Ha habido una campaña mundial para evitar que las personas se den cuenta de la trascendencia de este descubrimiento”.

Pese a ello, se mantiene optimista: “Esta esfera nos va a dar enormes sorpresas. Estamos hablando de un caso único, grabado en video, donde el objeto desciende a 50 metros de una persona y es capturado. Nunca había pasado algo así”.

¿Una oportunidad para la humanidad?

Finalmente, Maussan reflexionó sobre el mensaje que este objeto puede ofrecer a la humanidad: “Tenemos que regresar a lo básico. No quiere decir que renunciemos a la alta tecnología, pero tenemos que ser mucho más prudentes en cómo la desarrollamos. Lo más grave es lo que le está pasando a la Tierra”.

¿Quién es Jaime Maussan y por qué es referente en el fenómeno OVNI?

Con más de cuatro décadas de trayectoria en los medios de comunicación, Jaime Maussan ha dedicado gran parte de su vida a investigar y divulgar casos relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y vida extraterrestre.

Jaime ha encabezado investigaciones sobre los círculos de las cosechas, las “mómias de Nazca” y diversos avistamientos en América Latina, ganando tanto seguidores como detractores.

Gracias a su trabajo continuo y a la difusión de contenido en redes sociales, Maussan se ha convertido en un referente internacional, especialmente en el mundo de habla hispana.

“Afortunadamente, gracias al internet y a las redes sociales, me conocen en Sudamérica, me conocen en el mundo de habla hispana, y quizás por el tiempo que llevo me he convertido en un referente”, comentó.