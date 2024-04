James McCartney y Sean Ono Lennon, hijos de las leyendas de “The Beatles”, lanzan juntos una canción

James McCartney, hijo de Paul McCartney, y Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, lanzaron la canción “Primrose Hill” el pasado 11 de abril. Escrita y compuesta por los desendientes de los antiguos miembros de The Beatles, este nuevo tema evocó al cuarteto de Liverpool.

“Primrose Hill”, el legado de McCartney y Lennon sigue vivo

“Primrose Hill” es un regalo para los fans de The Beatles, quienes escucharon una nueva canción compuesta y escrita en conjunto por los apellidos Lennon y McCartney, así lo anunció el hijo de Paul en sus redes sociales.

“Hoy estoy muy emocionado de compartir mi última canción coescrita por mi buen amigo Sean Ono Lennon. Con el lanzamiento de esta canción siento que realmente estamos poniendo las cosas en marcha y estoy muy emocionado de seguir compartiendo música con ustedes”. James McCartney

Cabe destacar que este sencillo es un homenaje a un parque en el norte de Londres que ofrece una vista panorámica de la ciudad, de acuerdo con la cadena CNN.

McCartney reveló la inspiración detrás de la canción. “Tuve una visión cuando era niño en Escocia, en un hermoso día de verano. vi en mi mente a mi verdadero amor y salvador. ‘Primrose Hill‘ se trata de tratar de encontrar a esta persona”.

De tal palo, tal astilla… el dueto mágico de ‘The Beatles’ “vuelve a la vida”

Aunque el tema fue lanzado en las cuentas de James McCartney, en los créditos comparte el crédito de composición y escritura con Sean Ono Lennon, en la primera canción que lanzan juntos.

Este dueto recuerda al que hicieron John y Paul cuando ambos fueron parte de The Beatles. Aunque no existe un registro exacto de cuántas canciones compusieron juntos, se cree que entre los dos compusieron éxitos del cuarteto.

A lo largo de los años se ha dicho, de manera no oficial, que entre Lennon y McCartney escribieron en conjunto “Please Please Me“, “Love me do“, “I’ll be back” y “Misery“, entre otras.