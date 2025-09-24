James Van Der Beek sorprende en reencuentro de “Dawson’s Creek” tras diagnóstico de cáncer

GENERANDO AUDIO...

James Van Der Beek. Foto: AFP

James Van Der Beek, recordando por su actuación en la serie “Dawson’s Creek”, sorprendió a los fanáticos que se dieron cita en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York, con motivo a la reunión de los actores que participaron en dicho trabajo, tras casi un año de haber sido diagnosticado con cáncer.

El actor, quien dio vida al personaje de “Dawson Leery” faltó a dicho compromiso, que organizó la actriz Michelle Williams, de último momento por motivos de salud y explicó primeramente parte de lo sucedido en su cuenta de Instagram:

“Dos virus estomacales conspiraron para dejarme fuera de combate y dejarme en tierra en el peor momento posible. A pesar de todos mis esfuerzos… no podré estar allí. No podré subirme a ese escenario y agradecer a cada alma del teatro por estar ahí para mí, y contra el cáncer, cuando más lo necesitaba.” James Van Der Beek

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Bruce Willis reaparece feliz tras ingresar a una casa de reposo]

James Van Der Beek en reencuentro de “Dawson’s Creek”

Al no poder estar en persona, salió en un video justo detrás de sus excompañeros de la serie. Ahí, explicó parte de lo que ha vivido recientemente con su salud:

“No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda abrazar a mis compañeros de reparto, mi hermoso elenco en persona. Y solo quiero decir gracias, gracias a cada persona aquí.” James Van Der Beek

¿Qué tipo de cáncer padece James Van Der Beek?

En noviembre del año 2024, anunció que padecía cáncer colorrectal y ante esa situación llegó a mencionar que, tras su diagnóstico, ha enfrentado dicha enfermedad de manera privada, con el apoyo de su familia y siguiendo al pie de la letra su tratamiento.