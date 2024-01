Jamie Dornan fue hospitalizado tras estar en con orugas tóxicas

Jamie Dornan y Gordon Smart fueron hospitalizados en 2023. Foto: AFP

El actor Jamie Dornan, conocido por su papel en “50 Sombras de Gray”, fue hospitalizado en 2023 debido a síntomas de un ataque cardíaco, tras tener contacto con orugas tóxicas durante un viaje a Portugal.

El incidente no solo afectó a Dornan, sino también a su amigo Gordon Smart, quien compartió la experiencia en el podcast “The Good, the Bad and the Unexpected” de la BBC.

Según relató Smart, el episodio ocurrió durante unas vacaciones en las que, en un principio, ambos atribuyeron sus problemas de salud a una posible resaca. Sin embargo, pronto descubrieron que sus síntomas eran resultado del contacto con orugas procesionarias, conocidas por ser tóxicas.

Estas orugas, pertenecientes a la polilla procesionaria del pino, tienen pelos diminutos que contienen una proteína irritante, causante de molestias en la piel, los ojos y la garganta.

El amigo del actor recordó que, apenas un día después de regresar de sus vacaciones, experimentó un hormigueo en la mano izquierda y cosquilleo en el brazo izquierdo, lo que inicialmente interpretó como el inicio de un ataque cardíaco.

Tras ser hospitalizado, fue dado de alta, pero al regresar al hotel, se percató de que Dornan también había sido ingresado y conectado al equipo médico.

“Resulta que nos habíamos topado con orugas procesionarias peludas y hemos tenido mucha suerte de salir vivos de esa. Así que ahí está mi historia; la buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína, no fue una resaca, fue una oruga venenosa y tóxica”, explicó el actor.

Los médicos informaron a ambos afectados que los síntomas podrían haber sido causados por las orugas tóxicas presentes en los campos de golf del sur de Portugal, las cuales han estado vinculadas a casos de infartos en hombres de mediana edad y a la muerte de perros.