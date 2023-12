Jamie Foxx reaparece y da emotivo discurso después de estar enfermo: “no podía caminar”

La salud de Jamie Foxx estuvo en peligro hace algunos meses. Foto: GettyImages

Jamie Foxx hizo su primera aparición pública después de que estuviera grave de salud y lo hizo cuando recibió el Vanguard Award por su actuación en la cinta “The Burial” en la Celebration of Cinema & Television de la Critics Choice Association en Los Ángeles.

Visiblemente emocionado tras aceptar el premio, el actor reflexionó sobre la emergencia médica que vivió en abril y reveló que su estado de salud fue tan delicado que ni siquiera era capaz de caminar.

Ver más Jamie Foxx makes a surprise emotional appearance at the Critics Choice Celebration of Cinema & Television. @iamjamiefoxx #jamiefoxx #criticschoice #cccelebration pic.twitter.com/MzzqruWqRf — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) December 5, 2023

El emotivo discurso de Jamie Foxx en su primer acto público

“Quiero agradecer a todos. He pasado por algo. He pasado por algunas cosas. Es una locura, no podía hacer eso hace seis meses. En realidad, tampoco podía caminar…”, declaró el actor de 55 años mientras la emoción hacía que se le quebrara la voz. “Me siento bien aquí. Ahora aprecio cada minuto. Es diferente. Es diferente”, sentenció reiterando su amor por la vida.

Al borde de las lágrimas, Foxx compartió que su condición era tan grave que vio “el túnel” que lo llevaría a su muerte, revelando incluso que se encontró con el Diablo, quien lo invitó a partir. La experiencia, aseguró el actor, “no se la desearía ni a su peor enemigo”.

“Vi el túnel. No vi la luz. Hacía calor en el túnel, así que no sabía adónde iba. Mi*rda, ¿estoy yendo al lugar correcto? Vi al diablo diciendo ‘Vámonos ya’”.

Foxx trató de hacer del momento algo menos dramático compartiendo con el público del evento la forma en que las personas negras lidian con una experiencia cercana a la muerte.

“Los negros, cuando casi morimos o pasamos por algo así, hay dos frases. Una es: ‘Señor, ten piedad, Jesús. Señor, ten piedad, Jesús’”.

El actor también desmintió los rumores de que había sido clonado, y es que, a partir de que se reveló que había caído enfermo y aparecer unos meses después como si nada, muchos usuarios de redes comenzaron a teorizar que algo no estaba bien.

“Conozco a mucha gente que decía que fui clonado. Chico, ustedes no saben una mi*rda”, dijo el actor generando risas entre la audiencia.

Foxx continuó agradeciendo a su hermana y a su hija por mantener su estado de salud en la mayor confidencialidad posible, además de reconocer el constante apoyo de colegas de Hollywood que se encontraban en el evento como Lenny Kravitz, Fantasia y Taraji P. Henson, mencionando que “necesitas a alguien así en tu esquina”.

El actor reiteró su felicidad de haber superado la enfermedad que casi le cuesta la vida.