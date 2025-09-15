GENERANDO AUDIO...

Las declaraciones de Javier Bardem causaron controversia. Foto: AFP

En la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, el actor español Javier Bardem hizo un fuerte pronunciamiento a favor de Palestina, denunciando lo que calificó como “el genocidio en Gaza”.

Portando un pañuelo palestino al cuello, denominado keffiyeh o kufiya, Bardem sostuvo que el conflicto en la Franja de Gaza ha sido ya estudiado por la International Association of Genocide Scholars (IAGS), y que dicha institución ha determinado que lo que ocurre allí cumple los parámetros de genocidio.

Javier Bardem hizo un llamado

El actor también hizo un llamado explícito para que la comunidad internacional adopte sanciones y acciones diplomáticas y comerciales. Su mensaje incluyó, entre otras cosas, pedir un bloqueo comercial y diplomático a Israel, exigir sanciones al gobierno israelí, hacer visible lo que él considera una emergencia humanitaria, haciendo hincapié en los niños, la escasez de alimentos y el sufrimiento de la población civil en Gaza.

Además, Bardem aludió al colectivo Film Workers for Palestine, que reúne a miembros de la industria cinematográfica que instan a que no se normalicen o justifiquen las acciones que consideran genocidio o apartheid, y a que se responsabilicen las instituciones o empresas que, según él, de alguna manera son cómplices.

El momento generó reacciones encontradas. Para muchos, la intervención de Bardem representa un ejemplo de uso del espacio mediático para visibilizar crisis humanitarias globales; para otros, ha suscitado críticas por parte de quienes no comparten su diagnóstico, especialmente en relación con el uso del término “genocidio” y las demandas de sanciones.