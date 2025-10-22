Jawy Méndez es sancionado en “La Granja VIP” por insultar a Tío Pepe: “Toda acción tiene una consecuencia”

GENERANDO AUDIO...

Jawy Méndez fue sancionado en “La Granja VIP”. Foto: GettyImages

Jawy Méndez fue sancionado por romper varias reglas del programa “La Granja VIP”, situación por las que fue castigado, pero en redes sociales aseguran que no cumplió.

El influencer ingresó al cuarto principal de los granjeros y a la habitación del capataz, aun cuando su rol era el de “peón” y esas zonas estaban restringidas. Además, se le señala por haber hecho comentarios ofensivos hacia el mayoral, llamado “Tío Pepe”, lo que escaló la sanción.

La sanción que recibió Jawy Méndez

El conductor del programa, Adal Ramones, fue quien comunicó el castigo a Méndez y explicó lo que esto implicaba:

“No tenías permitido hacerlo. Tienes que comprender que toda acción tiene una consecuencia, ahora es tiempo de que enfrentes las repercusiones de tus actos, aprovecha la noche en vela para reflexionar”, expresó Ramones.

La medida fue clara: Jawy debería pasar toda la noche despierto, fuera de la casa principal, cuidando la fogata, sin dormir en el granero o dentro de la casa, hasta que amanezca.

La producción añadió que, de no cumplir con la dinámica, podría enfrentar un castigo adicional (como ir directo al peón sin derecho a salvación).

Sin embargo, en redes destacaron que abandonó la fogata durante un momento de la noche, entró a la casa para echarse agua en la cara, después regresó a la fogata y le puso más leña para mantener el fuego.

Jawy habló con Sergio Mayer Mori y con Kim a quienes les confesó que él pensó que no rompió las reglas, ya que no había un Capataz definido que estableciera las reglas; sin embargo, está decidido a pagar con una sanción.

Opinión y redes sociales

La reacción de las audiencias en línea no se hizo esperar. Muchos usuarios consideraron que la sanción fue insuficiente ante la gravedad del insulto hacia el mayoral.

“Pensé que les pondrían el video de Jawy diciéndole ‘pend…’ al tío Pepe y lo nominarían directo”, comentó un admirador en redes.

Otros señalaron que aunque la falta de uso de zonas restringidas era motivo válido de castigo, la agresión verbal merecía una sanción mayor.

¿Qué sigue?

La producción aseguró que seguirá monitoreando el cumplimiento del castigo de Jawy y que evaluarán sanciones adicionales si no se respeta el reglamento. Además, el público continuará atento, ya que la polémica pudo afectar su imagen dentro del programa.