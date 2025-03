Jay de la Cueva regresa a Molotov, esta es su historia

GENERANDO AUDIO...

Jay de la Cueva regresará a Molotov. Foto: Cuartoscuro

El músico Jay de la Cueva, reconocido por su papel en Moderatto o Titán, regresará a Molotov para suplir temporalmente a Tito Fuentes en la próxima edición del festival Vive Latino. te contamos cómo es que el cantante fue de los fundadores de la mítica banda mexicana.

¿Por qué regresa Jay de la Cueva a Molotov?

Esta decisión se debe a que Tito Fuentes se encuentra en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental y ha decidido ausentarse de los escenarios hasta estar completamente recuperado.

En un comunicado compartido en redes sociales, Fuentes explicó: “Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%”. En el mismo mensaje, expresó su admiración por De la Cueva y su confianza en que su regreso aportará a la banda.

Aunque la mayoría del público asocia a Jay de la Cueva con Moderatto y actualmente con la banda Los Guapos, su relación con Molotov se remonta a los inicios de la agrupación.

Proveniente de una familia de músicos, Jay comenzó a tocar instrumentos desde niño y participó en bandas como Microchips y La Candelaria, en la que coincidió con Miky Huidobro y Tito Fuentes. Su conexión con ellos fue clave para la formación de Molotov, donde inicialmente fungió como bajista y vocalista.

En una entrevista para Exa, Jay de la Cueva recordó: “Empezamos a tocar ese primer álbum que se convertiría en ¿Dónde Jugarán las Niñas? sin que nadie conociera las canciones. Esa es la única banda que he tenido en la que de un cuarto de ensayo salen las canciones”.

La primera presentación oficial de Molotov fue en un concurso de bandas organizado por Coca-Cola, donde destacaron, sin embargo, poco después Jay de la Cueva dejó la agrupación para unirse a Fobia como baterista, otra banda clave en la escena del rock mexicano.

Jay fue él quien recomendó a Randy Ebright como baterista para suplir a Iván Moreno, un puesto que Ebright ocupa hasta la fecha en Molotov. Jay y Randy se conocieron en la adolescencia, cuando el estadounidense llegó a México por el trabajo de su padre en la DEA.

Tras su salida definitiva de Molotov, en 1999 Jay creó el alter ego de Brian Amadeus y fundó Moderatto, banda con una estética glam rock que le dio mayor reconocimiento comercial, también ha formado parte de proyectos como Titan y recientemente la banda Los Guapos que comparte con sus amigos Leiva, El David Aguilar y Adán Jodorowsky.