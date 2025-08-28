Jeff Bezos y Lauren Sánchez visitan la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán

GENERANDO AUDIO...

Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Foto: GettyImages

Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, y su esposa Lauren Sánchez, están en México y decidieron visitar la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán.

La pareja se casó el junio pasado en una lujosa boda en Venecia, Italia, y posiblemente estén en México como parte de su luna de miel.

Las imágenes de la visita del dueño de Amazon y la periodista el recinto cultural de la capital mexicana inundaron las redes sociales.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez disfrutan de la Ciudad de México

La pareja causó sensación cuando fueron vistos en la Casa Azul de Frida Kahlo, localizada en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

El lugar es uno de los sitios más populares por los turistas por la historia que representa, por ser la casa donde vivió Frida Kahlo, una de las pintoras más importantes de México y que es reconocida a nivel mundial.

Durante su visita al museo el magnate y la periodista se mostraron relajados, sonrientes y muy amables con quienes los reconocieron y se acercaron para saludarlos.

De acuerdo con las crónicas periodísticas, durante el recorrido se les vio atentos a las piezas de arte, leyendo las placas y disfrutando del ambiente lleno de color y legado que caracteriza al museo.

Según fuentes cercanas aseguran que la pareja pasó más de una hora en el recinto, uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

De momento no se tiene confirmado si su estancia en el país se extenderá más allá de la capital, pero se especula que podrían visitar otros lugares de valor turístico y cultural como Oaxaca o San Miguel de Allende.

La revista Quién informó que la famosa pareja llegó a México el martes por la noche y desde que están en el país han sido resguardados por su equipo de seguridad.