¿Quién es Jena Malone, la actriz de “Los Juegos del Hambre” que reveló abusos sexuales?

Jena Malone es una actriz, cantante y fotógrafa estadounidense que alcanzó los escalones más altos de la fama gracias a la saga de películas “Los Juegos del Hambre“, aunque no todo fue positivo para la intérprete, ya que recientemente confesó haber sufrido abusos sexuales durante el rodaje de “Sinsajo“.

Jena Laine Malone nació el 21 de noviembre de 1984 en Nevada, Estados Unidos, quien vivió una agitada infancia estableciéndose con su madre en 27 ciudades del país, hasta que al cumplir 9 años la convenció de mudarse a Los Ángeles, California, en donde finalmente se quedó a vivir.

Fue ahí donde comenzó su carrera como modelo publicitaria, al mismo tiempo que estudiaba en la escuela Professional Children’s School de Manhattan. La estrella que actualmente tiene 38 años tuvo su primer papel en una película a los 12 años en “Bastard out of Caroline” de Anjelica Houston, aunque ya había aparecido en series como “Chicago Hope“.

A los 13 años fue nominada a los Globos de Oro en la categoría de “Mejor Actriz en una serie limitada” por ‘Hope‘ y al mismo tiempo tuvo la oportunidad de trabajar con grandes directores como Robert Zemeckis en “Contact“, película conocida por la famosa escena imposible que, precisamente, protagoniza la propia Jena Malone.

Sus películas posteriores serían bajo la dirección de Chris Columbus en “Stepmom” y Sam Raimi en “For Love of the Game”. En esa época de su vida, acusó a su madre de malgastar los beneficios que ganó en sus películas y series, por lo que en el año 2000 logró emanciparse legalmente de su mamá.

Posteriormente llegaría uno de los papeles secundarios que más trascendería en su carrera cuando interpretó a la enigmática Gretchen Ross en “Donnie Darko“, en donde compartió pantalla con un joven Jake Gylenhall. Su primer papel importante llegó en 2005 cuando le dio vida a Lydia Bennett en “Pride & Prejudice” de Joe Wright.

Aunque Jena Malone participó en películas exitosas y de renombre como “Inherent vice” de Paul Thomas Anderson, “The Neon Demon” de Nicolas Winding Refn, “Sucker Punch” de Zack Snyder e “Into the Wild” de Sean Penn, además de tener participación en docenas de proyectos, el reflector llegó a ella en 2013 con “En llamas”, la segunda parte de “Los Juegos del Hambre”.

En su primera participación para la saga protagonizada por Jennifer Lawrence, la actriz nacida en Nevada se puso en la piel de Johanna Mason, una participante más de los Juegos del Hambre y eventual aliada de Katniss Everdeen. Dicho personaje aparecería en tres de las cuatro entregas de la saga.

En una reciente publicación de Instagram, Jena Malone confesó haber sido abusada sexualmente durante la grabación de “Sinsajo: Parte 2“, una etapa complicada de su vida, ya que también estaba superando una ruptura dolorosa, razón por la que tomó dicha foto mientras lloraba.

“Desearía que este gran proyecto no estuviera relacionado con algo tan traumático para mí, pero creo que ésa es la verdadera locura de la vida. Cómo sostener el caos con la belleza (…) He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma”.

Jena Malone