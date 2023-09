Jenna Ortega y Johnny Depp niegan que tengan una relación

Los actores negaron un vínculo amoroso. Foto: GettyImages

Jenna Ortega, quien alcanzó la fama tras protagonizar “Merlina” de Netflix, negó los señalamientos que la relacionaban con el popular actor Johnny Depp.

La actriz de la saga de “Scream” usó sus redes sociales para desmentir los rumores que la vinculaban de manera sentimental con el interprete de “Piratas del Caribe”.

“Esto es tan ridículo, que ni siquiera me puedo reír. No conozco a Johnny Depp ni he trabajado con él en mi vida. Por favor, dejen de difundir mentiras y déjenme en paz”, agregó a sus histories de Instagram, la cual ya no está disponible.

Quien también fijó su postura sobre la supuesta relación fue el mismo Johnny Depp, quien a través de su representante comunicó que “el señor Depp no tiene relación alguna con la señorita Ortega, ni profesional ni personal. No la conoce y nunca ha hablado con ella”.

También negó que estuvieran colaborando en algún proyecto juntos: “Ni pretende hacerlo. Estos rumores maliciosos y sin fundamento que intentan dañar su reputación y su carrera lo horrorizan”, concluyeron en su declaración.

Lo que más llamó la atención de esta información fue la diferencia de edad que hay entre las estrellas de Hollywood, ya que Jenna Ortega tiene 20 años y Johnny Depp tiene 60 años.

¿De dónde salió el rumor de la supuesta relación entre Jenna Ortega y Johnny Depp?

Hace una semana, el sitio Deux Moi desató el rumor sobre que Johnny Depp y Jenna Ortega tenían un romance que comenzó cuando trabajaron juntos en el rodaje de Beetlejuice 2, la secuela de la mítica película de Tim Burton.

Sin embargo, tras darse a conocer las posturas de los actores, se deja ver que no se conocen y que no trabajarán en la secuela de la famosa película de 1988 y la cual se encuentra en producción.