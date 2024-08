Jenna Ortega y Michael Keaton en México, revelan detalles de “Beetlejuice, Beetlejuice”

Tim Burton, Jenna Ortega, Michael Keaton, Monica Bellucci, Justin Theroux y el productor, Tommy Harper, ofrecieron una conferencia de prensa en el hotel Four Seasons, de la CDMX, en la que revelaron detalles de la nueva cinta “Beetlejuice, Beetlejuice”.

Según palabras del director, Tim Burton, esta segunda cinta sobre el fantasma Beetlejuice, no se trata de un momento de nostalgia para él, más bien es como el reencuentro de una “rara familia” en una película.

“Nostalgia es una extraña palabra, no lo veo como un momento de nostalgia, es un personaje que disfruto, que el mundo ha disfrutado y que nunca me ha dejado, obviamente porque me tomó más de 35 años hacerlo otra vez”.

Tim Burton, director de cine