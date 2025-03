Conductora de HOY revela que tiene un tumor en la cabeza

GENERANDO AUDIO...

Jenni García tiene un tumor. Foto: Getty Images

La salud de una de las conductoras de televisión, quien ha participado en el programa HOY, pasa por un momento complicado. Se trata de la también bailarina, Jenni García, quien confirmó que le fue detectado un tumor en la cabeza.

A través de sus historias de Instagram, que fueron retomadas por otros perfiles de redes sociales, la famosa recordó cómo fue que el médico le reveló que tenía un tumor con solo verla.

“Fue un día difícil porque llego y, con solo verme, el doctor me dice: ‘lo que te voy a decir, no quiero que te asuste’, cuando te dicen eso, pues, te asustas y lo primero que me dice es ‘es fuerte, pero no pasa nada. Tienes un tumor’. Para mí la palabra tumor es igual a cáncer”

Sin embargo, la famosa reveló que se trataba de un osteoma, un tumor benigno, es decir, no es cáncer, el cual ya tenía tiempo que había notado que se encontraba en su frente.

¿Qué es un osteoma, tumor que tiene Jenni García en la cabeza?

De acuerdo con las publicaciones de Jenni García, fue diagnosticada con un osteoma, el cual, según sitios especializados de medicina, lo explican como un tumor óseo benigno que se caracteriza por el crecimiento lento de tejido óseo nuevo.

“Aunque puede aparecer en cualquier hueso, es más frecuentemente encontrado en los huesos del cráneo y la mandíbula. A diferencia de otros tumores óseos, los osteomas son generalmente asintomáticos, pero pueden causar problemas si su tamaño o ubicación interfiere con funciones normales o estética”, explica la Clínica Universidad de Navarra.

¿Quién es Jenni García?

Jenni García es una actriz, cantante, coreógrafa y bailarina profesional, según revela en su canal oficial de YouTube. Una de las apariciones que la llevó a consolidarse en la pantalla chica fue en el programa “Venga la alegría” hace varios años.

Tras su paso por el programa de la televisora del Ajusco, García formó parte de las filas del programa “HOY”, producido bajo el sello de Televisa.

Además, también ha destacado en el teatro musical y en redes sociales en donde es muy activa y comparte con sus seguidores varias fotografías, tanto de sus momentos de trabajo como de descanso junto a su familia.