Jennifer Connelly cumple 40 años de carrera en ‘Dark Matter’: “Todo ha cambiado muchísimo”

Jennifer Connelly habla de “Dark Matter”, nueva serie de Apple TV – Foto: Apple

“Dark Matter” es una serie de drama y ciencia ficción que se estrenará en Apple TV el miércoles 8 de mayo. Asimismo, es apenas el tercer show de televisión en el que aparece Jennifer Connelly, actriz ganadora del Oscar y cuya carrera empezó hace casi 40 años.

En entrevista con Unotv.com, la también protagonista de “Requiem por un sueño” y “Una mente brillante” habló de cómo ha cambiado la televisión y la industria a lo largo de su carrera.

Jennifer Connelly, de “Once Upon a Time in America” a “Dark Matter”

Jennifer Connelly debutó en el cine en 1984 bajo la batuta de Sergio Leone en la cinta “Once upon a time in America“. Cuarenta años después, la actriz protagoniza la serie de “Dark Matter” en una plataforma digital.

La ganadora del Oscar a Mejor Actriz de reparto en 2002 por “Una Mente Brillante” recordó cómo veía la televisión cuando era niña, mucho antes de la llegada de las plataformas de streaming como Apple TV.

“Ha cambiado muchísimo desde que era una niña. Teníamos una televisión con una perilla que podías girar… me escuché muy vieja. Girabas la perilla y buscabas en los seis canales disponibles y eso era todo”. Jennifer Connelly

Con múltiples plataformas de contenido, Connelly califica como “maravillosa” la forma en que ha cambiado la forma de consumir contenido por televisión.

Esta es apenas la tercera serie en la que aparece, tras “Snowpiercer” y “The Street“. Este tipo de proyectos le parecen sumamente disfrutables, pues puede contar historias más completas, aunque esto conlleve un proceso largo.

¿Qué aprendió la actriz a raíz de esta serie?

Cuarenta años después del debut de Jennifer Connelly, la propia actriz reconoció que se llevó ciertos aprendizajes de “Dark Matter“, la serie más reciente protagonizada por Joel Edgerton.

Una de las lecciones que se llevó de esta serie es que uno puede ser su propio enemigo. “Eso puede ser cierto. En cierto modo son su propia ruina y se salen con la suya. Estoy seguro de que mucha gente ha experimentado eso”.

“Dark Matter” habla de un científico que se encuentra con una versión alternativa de sí mismo que resulta ser su peor pesadilla. Jennifer Connelly imaginó cómo sería un encuentro consigo misma.

“Oh, si me encontrara con otra versión de mí mismo, Dios, probablemente haría preguntas. Me gustaría saber cómo esa persona tomó la decisión que tomó y cómo vivió su vida”. Jennifer Connelly

La ganadora del Oscar interpreta a Daniela, la esposa del científico que viaja a otra dimensión. Ella siempre fue la primera opción para hacer este personaje y agradeció la confianza de Blake Crouch, creador de la serie y la novela en la que se basa.