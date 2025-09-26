GENERANDO AUDIO...

Jennifer Lawrence rompe el silencio sobre Gaza: “No es menos que un genocidio”

Jennifer Lawrence rompió el silencio sobre Gaza este viernes y calificó la intervención de Israel como un “genocidio”. Además, la ganadora del Oscar aseguró sentirse “aterrada” por la magnitud de la violencia.

“Estoy aterrada y es mortificante. Lo que está ocurriendo no es menos que un genocidio y es inaceptable”, afirmó la actriz durante una conferencia de prensa en el Festival de San Sebastián en España, donde presentó su última película “Die My Love”.

“Estoy aterrada por mis hijos, por todos nuestros hijos”, agregó Jennifer Lawrence, quien fue honrada con el premio Donostia por su trayectoria.

La actriz también destacó la necesidad de empatía en eventos como Gaza, donde Israel ha provocado la muerte de miles de civiles, incluyendo mujeres y niños.

“Y todos deben recordar que, cuando ignoras lo que está pasando en un lado del mundo, no pasará mucho hasta que eso también ocurra donde estás tú”. Jennifer Lawrence

La actriz de 35 años también subrayó que su inquietud es genuina, pero que las soluciones exceden a las celebridades.

“Ojalá hubiese algo que pudiera decir, algo que pudiera hacer para arreglar esta situación extremadamente compleja y vergonzosa. Me rompe el corazón”, señaló.

Y explicó, también, que le preocupa el clima político en Estados Unidos y la normalización de prácticas que erosionan la confianza pública.

“Para los jóvenes que están votando ahora, con 18 años, va a ser totalmente normal que la política no tenga integridad. Los políticos mienten, no hay empatía”, concluyó la famosa.