Jennifer Lopez cumple 55 años: canciones para recordar a JLo

Jennifer Lopez tiene grandes éxitos en su carrera musical. Foto: AFP

Jennifer Lopez cumple 55 años este 24 de julio. A lo largo de su trayectoria, tanto en el cine, como en la música ha cosechado grandes éxitos.

Con motivo del cumpleaños de la diva del Bronx, repasamos cinco canciones que han puesto a bailar a millones de personas alrededor del mundo.

Canciones de Jennifer Lopez para escuchar en Claro Música

Jenny from de Block

Jenny from de Block es uno de los grandes éxitos de Jennifer Lopez, el cual fue lanzado en 2002 y forma parte de su disco “This is me… then”.

Get Right

Get Right viene en el cuarto disco de estudio de la interprete “Rebirth”, el cual fue lanzado en 2005, y es considera por The New York Times como su más “memorable” canción.

On the floor

On the floor viene en el séptimo disco de la cantante llamado “Love?” publicado en 2011 recibiendo críticas positivas, colocándose como uno de los mayores éxitos de JLo.

Love don´t cost a thing

Love don’t cost a thing viene incluida en el segundo álbum de la “diva del Bronx” lanzado en 2000, siendo uno de sus primeros éxitos comerciales de la cantante.

If you had my love

If you had my love fue el primer sencillo y éxito que lanzó Jennifer Lopez en su carrera musical poniéndola en el escena musical como estrella.

La cantante estadounidense ha lanzado ocho discos de estudio (siete en inglés y uno en español) siendo el pop, R&B, dance, hip hop, pop latino, los ritmos más utilizados en si discografía.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 80 millones de discos, la que la convierte en una de las artistas con mayores ventas de la historia, de acuerdo con certificaciones.

