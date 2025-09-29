GENERANDO AUDIO...

Jennifer Lopez abrió su corazón sobre uno de los capítulos más mediáticos de su vida: su divorcio de Ben Affleck. La artista aseguró que el final de su relación con el actor “fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, describiendo la experiencia como un punto de inflexión personal y profesional.

Durante su participación en CBS News Sunday Morning, Lopez explicó que el proceso de separación, formalizado en enero, la obligó a reflexionar sobre sí misma y sus prioridades. La cantante y actriz de 56 años destacó que el divorcio coincidió con el estreno de un filme importante, lo que la motivó a reinventarse y a fortalecer su vínculo con su familia y su carrera.

La historia entre Lopez y Affleck comenzó en 2002 y, tras años de idas, vueltas y un compromiso cancelado, cada uno tomó caminos distintos. Lopez se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a los gemelos Max y Emme, mientras que Affleck formó su familia con Jennifer Garner. El reencuentro se dio en 2021, consolidándose con una boda en Las Vegas en 2022 y una segunda ceremonia en Georgia, pero la relación culminó con un divorcio por diferencias irreconciliables dos años después.

Al hablar, anteriormente, sobre su separación, la diva del Bronx ya había confesado a Interview que su proceso de recuperación fue “solitario, poco familiar”, y lleno de emociones difíciles: tristeza, miedo y desesperación. Sin embargo, también le permitió reconocer la importancia del amor propio.

“Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad. Me hace sentir segura y, cuando no alcanzo la gloria, me ayuda a crecer para ser mejor. Porque tú tienes tus límites y yo tengo los míos”, compartió Lopez, recordando que aunque es una romántica que disfruta crecer en pareja, también es capaz de ser feliz y completa consigo misma.

La cantante reflexionó sobre los aprendizajes que le dejó esta experiencia mediática: “Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así”, concluyó.