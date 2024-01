Jennifer Lopez se burla de sus múltiples bodas en su nuevo video “Can’t Get Enough”

Jennifer Lopez regresa a la música después de varios años. Foto: GettyImage

Jennifer Lopez regresa a la música y lanzó la canción “Can’t Get Enough“, el primer sencillo de su nuevo álbum “This Is Me Now”, que publica tras varios años de ausencia.

En el video de su nueva canción la cantante sale vestida de novia, ¡hasta en tres ocasiones! Tantas como las bodas que celebró en su vida real, antes de jurarse amor eterno con Ben Affleck.

En el video, que evoca los musicales cinematográficos, se puede ver a la cantante vestida con diferentes vestidos de novia, mientras baila con tres novios diferentes, que podrían representar a sus tres ex esposos, el cubano Ojani Noa, el coreógrafo estadounidense Cris Judd y el cantante Marc Anthony.

“This Is Me Now”, el nuevo álbum forma parte de un ambicioso proyecto con el que Jennifer Lopez contará de forma musical y audiovisual su vida emocional de los últimos 20 años, hasta su reconciliación y matrimonio con su actual esposo, Ben Affleck.

“Se puede decir que tengo dos décadas preparándome para este día”, dijo Lopez sobre este lanzamiento el pasado domingo, durante una entrevista desde la alfombra de los Globos de Oro.

“Creo que puede sorprender a algunas personas. Es una especie de metahistoria sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor… Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas”, agregó en una divertida alusión a las cuatro veces que ha llegado al altar.

El tema forma parte de las 13 canciones del noveno álbum de estudio de Lopez, el primero en una década, que prevé presentar el próximo 16 de febrero.

Además de preparar el lanzamiento de su disco, el primero desde 2014, la artista neoyorquina de padres puertorriqueños prepara su papel protagonista en la nueva adaptación del musical de Broadway de 1993 “El beso de la mujer araña”.