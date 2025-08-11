Jennifer Lopez vive “aterrador” momento en pleno concierto

GENERANDO AUDIO...

Jennifer Lopez tuvo un acompañante especial en el escenario. Foto: GettyImages

Durante una presentación de su gira Up All Night: Live in 2025 en Almaty, Kazajistán, Jennifer Lopez recibió un inesperado acompañante sobre el escenario: un grillo que trepó por su vestido y llegó hasta su cuello.

A pesar del momento insólito, la cantante reaccionó con total calma. Capturado en video y compartido por sus fans, se le ve sonriendo mientras atrapa al insecto entre sus manos y lo lanza con gracia al otro lado del escenario.

Luego explicó al público, con humor: “Me estaba haciendo cosquillas”.

Este episodio se ha convertido en una anécdota viral que suma una cuota más de admiración por su profesionalismo. Como señala Entertainment Weekly, JLo “no perdió una nota” en su presentación pese a la sorpresa, y el incidente fue celebrado por sostener el show sin interrupciones.

Asimismo, People destacó cómo, con humor y compostura, logró retomar el ritmo del show, incluso bromeando sobre un juego de palabras con su próximo proyecto cinematográfico: “Kiss of the Cricket Woman”, cabe recordar que la actriz protagoniza la cinta “El beso de la mujer araña”.

Disturbios de vestuario y aplomo escénico: la otra cara de la gira de Jennifer Lopez

Este no ha sido el único momento inesperado durante su gira. En una presentación anterior en Varsovia, Polonia, la cantante padeció un fallo de vestuario: su falda se desprendió mientras interpretaba una canción.

Sin perder la compostura, detuvo brevemente el show para bromear con el público: “Estoy aquí en ropa interior. Me alegra haberla traído”.

Estos incidentes, junto con el del grillo, han cimentado aún más su reputación como una artista capaz de mantener el control ante lo inesperado, ganándose el respeto y el cariño de su audiencia por su profesionalismo y buen humor.