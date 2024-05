Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían estar a un paso del divorcio

La pareja no estaría viviendo en la misma casa. Foto: APF

Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían enfrentando un posible divorcio después de casi dos años de matrimonio, así lo informó una persona cercana a la pareja.

La fuente, como lo menciona la revista “In Touch”, afirmó que la crisis de relación entre los famosos se ha intensificado a tal grado de que el actor ganador de dos premios Oscar ha abandonado la casa que compartía con Lopez.

El pasado 6 de mayo, la actriz puertorriqueña acudió al Met Gala 2024 como anfitriona, en donde compartió escenario con Zendaya, Bad Bunny y Chris Hemsworth.

Sin embargo, los rumores del distanciamiento aumentaron ya que Ben Affleck no estuvo presente en este evento, si bien, el actor de “Batman V. Superman: El origen de la justicia” mencionó que no asistió a la Met Gala 2024 debido a que se encontraba filmando “El contador 2”, varios medios aseguraron que la ausencia de Affleck en este evento se debe a los conflictos que está enfrentando en su relación.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, (Ben) no tiene la culpa”, estas fueron las palabras de una fuente cercana a la pareja para la revista “In Touch” en un artículo escrito el 15 de mayo. De acuerdo con este informante, los actores están considerando divorciarse después de dos años de matrimonio.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck se remonta a principios del año 2000 durante la filmación de la película “Gigli” y tras años de noviazgo la pareja anunció que se casaría.

Sin embargo, en 2003 anunciaron que la boda sería cancelada y a los pocos meses se separarían. Finalmente, se reencontraron en abril de 2021 (17 años después de haber terminado) y en marzo de 2022 anunciaron que se habían comprometido por segunda vez. La pareja celebró dos enlaces matrimoniales, uno en Las Vegas y otro en Georgia.

¿Por qué estaría terminando el matrimonio de la pareja?

El periódico británico Daily Mail ha señalado que la pareja no logra que su vida en común funcione y esto ha causado que la relación se deteriorara.

Además, estos rumores han ganado fuerza tras el artículo de In Touch, el cuál afirma que el actor ha llegado a su límite con Lopez, lo cuál ocasionó que el actor se fuera de la casa que compartía con ella.

“Ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, afirmó la fuente anónima para In Touch, asegurando que ambos están en direcciones diferentes, siendo la constante atención mediática la causante de esto.

Por el momento, la pareja no ha confirmado ni negado la información que ha sido publicada. Sin embargo, la especulación sobre el posible divorcio ha dejado a los seguidores de la pareja atentos a cualquier señal que confirme o desmienta esta situación.