Jenny García participó en la obra “Contigo, pero sola”. Foto: Cuartoscuro

La bailarina Jenny García mostró a sus seguidores, por primera vez, el tumor que le diagnosticaron en la cabeza hace un par de semanas. Te compartimos los detalles.

Jenny García muestra tumor en la cabeza

En sus historias de Instagram, la exintegrante de “Hoy” compartió una fotografía que muestra un pequeño bulto en su frente, el cual “se ve cuando estoy en el sol”.

La bailarina Jenny García comparte foto del tumor que le detectaron en la cabeza 😌 pic.twitter.com/x4WLIBDXhN — Lola Arteaga (@Lolamn20) April 17, 2025

Jenny García compartió que, desde que le dijeron que tenía un tumor en la cabeza, se ha visto acompañada de altibajos emocionales.

Aunque no representa un riesgo de metástasis, según lo que compartió en una entrevista, la ubicación del osteoma en su frente genera preocupación, por lo cual espera que lo retiren.

La bailarina señaló que se quedó en shock cuando supo que tenía un tumor, por lo que no pudo evitar romper en llanto.

“Cuando el doctor me dijo que tenía un tumor, me quedé en shock. Me salí llorando, llena de miedo”, expresó Jenny García.

¿Se pospuso su cirugía?

En sus redes sociales, la bailarina compartió que la cirugía para extirparle el bulto se programó para el pasado 14 de abril, pero no se pudo realizar.

La razón principal fue la falta de un material médico que no llegó a tiempo. Además, el especialista que la atenderá viaja desde Guatemala a México, por lo que deberá esperar un poco más.

“Me levanté ese día con mucho dolor de cabeza. Estaba lista, a punto de salir, cuando me avisaron que la cirugía se cancelaba. Fue un golpe emocional fuerte”, compartió Jenny García.

La exintegrante de “Hoy” se muestra positiva, a pesar de la situación, pues el tumor, aunque sí le molesta, no representa mayores riesgos.

¿Quién es Jenny García?

Jenny García es una reconocida bailarina y coreógrafa de televisión, quien ha destacado en programas como “La Academia” y “Venga la alegría”.

Su habilidad y disciplina por el ejercicio la han llevado a participar en reality shows como “Exatlón México”, “Guerreros” y “Las estrellas bailan en Hoy”.

La famosa formó una familia con el empresario Fernando Moreno, con quien tiene un hijo llamado Luca.

En septiembre de 2023, la también conductora reveló que hace años tuvo un desafortunado encuentro con Shakira, quien, según su versión, le pidió que saliera de su camerino.

Ante ello, Jenny García confesó que “me desilusionó trabajar” con la intérprete de “Waka Waka”, ya que “ni las gracias nos dio”.