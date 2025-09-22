GENERANDO AUDIO...

Jesse & Joy abrieron su corazón en un documental. Foto: GettyImages

Después de 20 años compartiendo su vida artística y personal frente al público, Jesse & Joy decidieron abrir por completo las puertas de su historia con un documental íntimo y catártico que promete sorprender e inspirar a sus seguidores.

En entrevista con unotv.com, los hermanos contaron cómo este documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”, que llega el 25 de septiembre a HBO Max, se convirtió en una forma de reconciliación emocional, una terapia compartida, y un recordatorio de que la resiliencia también se canta.

“Este documental es un capítulo dentro de un libro enorme llamado nuestra vida. No sabíamos cuánto dolor y cuánta sanación iba a traer”, compartió Joy.

El documental: una historia de amor, dolor y perdón

Todo comenzó con una propuesta externa para contar su historia “desde casa”. Lo que parecía un simple proyecto audiovisual se transformó en un viaje introspectivo por las luces y sombras de su trayectoria, desde los inicios familiares hasta las crisis personales más profundas.

“Nos metimos sin saber en lo que estábamos entrando. Se abrieron cicatrices que no sabíamos que aún dolían”, reveló Jesse.

El documental fue grabado durante una extensa gira y en medio de la creación de su disco más reciente, nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de “Mejor Álbum Pop Tradicional”.

“Lo hicimos mientras no teníamos tiempo para nosotros. Fue emocionalmente retador, pero necesario”, relató Jesse.

Una historia que no se ve en entrevistas

Ambos coincidieron en que esta es la primera vez que muestran lo que no se ve desde el escenario: los conflictos internos, la distancia emocional entre ellos y los momentos en los que pensaron en separarse.

Joy mencionó que no podían separarse, porque era una cuestión de “necesidad” y con el paso del tiempo fueron consolidando su carrera, relación entre hermanos, como socios y como familia.

En lugar de enfocarse en lo negativo, eligieron mostrar su verdad con amor y respeto, dejando claro que esta historia no busca juzgar, sino inspirar.

“A la gente a lo mejor se inspira, a lo mejor puede tomar algo que le funcione, y si está en una posición similar saber que hay vida después de esto” Joy, cantante

“La música nos salvó”

La música, una constante en sus vidas desde la infancia, fue clave para seguir adelante. Jesse & Joy coinciden en que componer y cantar fue su espacio de sanación, incluso cuando no tenían energía para más.

“No todo era oscuro. También pasaron cosas hermosas. Pero la música fue nuestro salvavidas”, expresó Jesse

Al hablar sobre la reacción del público, Joy fue clara: “La mayoría de nuestra audiencia es muy intuitiva. Sabían que algo pasaba, aunque no sabían qué. Este documental es una forma de darles ese cierre”.

Lo que viene para Jesse & Joy

Además del documental, los hermanos siguen de gira y tienen fechas próximas en el Auditorio Nacional el 1 de octubre y el 14 de febrero de 2026. También trabajan en proyectos individuales que alimentan su creatividad como dúo: