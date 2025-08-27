GENERANDO AUDIO...

“Dreams” se estrena el 11 de septiembre. Foto: CLB

La actriz Jessica Chastain y el director mexicano Michel Franco presentaron en la Ciudad de México su nuevo proyecto, la película “Dreams”. Esta cinta, que se estrenó previamente en el Festival Internacional de Cine de Berlín, también es protagonizada por el bailarín Isaac Hernández.

Jessica y Michel hablaron sobre la filmación de “Dreams” y el mensaje detrás de su historia, centrada en cómo las distintas perspectivas sociales pueden definir una actitud, una acción o una motivación.

Así nació la idea de “Dreams”

El director de “Después de Lucía” contó que la idea detrás del filme surgió hace muchos años:

“Tenía esta obsesión de hacer una película que hablara de la relación entre México y Estados Unidos, pero a través de una relación íntima. Me centré en los personajes principales, en lo que sucede entre ellos: una relación pasional y muy tóxica, pero de amor”.

Chastain y Franco ya habían trabajado juntos en “Memory” y durante esa filmación, Franco le planteó la idea de “Dreams” a la actriz.

“La respuesta de su participación fue inmediata. Jessica nunca tuvo miedo de hacer un papel del que otros actores podrían temer”.

La llegada de Isaac Hernández al elenco de “Dreams”

La inclusión de Isaac Hernández fue aún más inesperada, Michel Franco explicó que lo decidió después de asistir a “Despertares”, la puesta en escena de danza del reconocido bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra.

“Mi instinto me dijo: él, aunque no tiene mucha experiencia actuando, es un histrión, sobre todo por la manera en que manejó el Auditorio Nacional, que estaba completamente lleno. Me pareció impresionante’”, dijo el cineasta mexicano.

Posteriormente, Franco habló con Manolo Caro —con quien Isaac había trabajado en “Alguien tiene que morir”— y reescribió la historia para que el personaje fuera un bailarín.

“El resto fue bastante fácil (…) Esta es prácticamente su primera película, y darse un mano a mano con Jessica es bastante impresionante”.

Jessica Chastain: el interés en lo sociopolítico

La actriz ganadora del Oscar explicó que aceptó participar en “Dreams” por el trasfondo sociopolítico de la película:

“Me gusta contar historias que hacen que la gente se pregunte cómo vive su vida. Jennifer [su personaje] puede verse como una patrocinadora del arte y cuidadora de otros, pero al mismo tiempo es alguien que vive en una ventana de privilegios. Creo que esa fue una idea interesante por explorar”.

Chastain destacó que Franco aborda temas ya conocidos, pero los redefine para darles un nuevo ángulo:

“Me gusta que puedas salir de una película y pensar: ‘no sé si me gustó, pero quiero hablar de ella un buen rato, para descubrir por qué me molestó’. La realidad es un remolino que te empuja fuera de tu zona de confort. Eso me interesa en mi vida personal, en mi actuación y en la forma en que vivo. Quiero salir de mi zona de confort, y Michel hace eso”.

Tanto Michel como Jessica coincidieron en que el filme aborda también el tema de los inmigrantes en Estados Unidos y los dilemas que enfrentan, como la opresión social, la crítica y las deportaciones.

“Los inmigrantes son muy importantes para la creación de Estados Unidos, en eso nos construimos. Cuando como país olvidamos eso, entramos en problemas (…) Intento crear preguntas para que podamos ver a la sociedad y preguntarnos si somos parte del problema o de la solución. No haría este trabajo si no fuera político”, añadió Chastain.

¿De qué trata “Dreams”?

“Dreams” narra la relación entre un bailarín mexicano y una mujer de la alta sociedad estadounidense. La trama se desarrolla entre México y Estados Unidos, abordando temáticas como el poder, la migración, el privilegio, la venganza y la desigualdad social.

El guion incluye diálogos en inglés y español. El actor británico Rupert Friend también forma parte del elenco.

El rodaje se realizó en locaciones como Ciudad de México, Tijuana y San Francisco, esta última con especial significado para Isaac Hernández, pues trabajó como primer bailarín en del Ballet de San Francisco entre 2022 y 2024, una de las compañías de danza más importantes.

Tráiler

Fecha de estreno

La película “Dreams” se estrena en salas mexicanas jueves 11 de septiembre.