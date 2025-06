GENERANDO AUDIO...

Jessie J publicó un video en su Instagram donde dio la noticia. Foto: GettyImages

La cantante británica Jessie J publicó un video en su cuenta de Instagram donde informó que tiene cáncer de mama “en etapa temprana”.

“Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. Resalto la palabra ‘en etapa temprana’. El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘en etapa temprana’”, enfatizó la interprete “Bang Bang”.

En el video publicado, Jessica Ellen Cornish, nombre real de Jessie J, dijo que pronto se someterá a una cirugía, aunque quiso enfatizar que el cáncer fue detectado a tiempo.

La cantante de 37 años también informó que ha “estado entrando y saliendo de pruebas”. Además adelantó que va a “desaparecer un rato” después del festival Summertime Ball (en el que actuará el 15 de junio para operarse) y “volveré con unas t**as enormes y más música”.

Añadió que dudó en publicarlo, pero finalmente decidió hacerlo público: “Solo quería ser abierta y compartirlo. Primero, porque egoístamente no hablo lo suficiente de ello; no lo estoy procesando porque estoy trabajando muy duro”.

“También sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado, con otras personas que me brindan su amor y apoyo, y también sus propias historias. Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por tanto. Similares y peores; eso es lo que me mata”. Jessie J

El video, que casi llega a los 200 mil “me gusta” y más de 14 mil comentarios, lo acompañó con un mensaje, donde aseguró que el diagnóstico la había dado “la perspectiva más increíble”, pero admitió: “Tu niña necesita un abrazo”.

¿Quién es Jessie J?

Jessie J, cuyo nombre real es Jessica Ellen Cornish, es una cantante y compositora británica nacida el 27 de marzo de 1988 en Londres. Es conocida por su potente voz, sus letras empoderadoras y su estilo que mezcla pop, R&B y soul.

Saltó a la fama en 2011 con éxitos como “Price Tag”, “Domino” y “Nobody’s Perfect”, incluidos en su álbum debut “Who You Are”. Antes de triunfar como solista, escribió canciones para otros artistas, como Miley Cyrus (“Party in the USA”).

Egresada de la prestigiosa BRIT School, Jessie J ha ganado premios importantes como el Critics’ Choice de los Brit Awards y ha sido coach en “The Voice” en Reino Unido y Australia. Su carrera destaca por su versatilidad, sinceridad y conexión con el público.