Jesús Ochoa protagoniza pelea con actor Fidel Ábrego. Foto: Getty Images / Uno TV

Jesús Ochoa, famoso villano de telenovelas, y el actor Fidel Ábrego, quien es reconocido por participar en algunas películas mexicanas, protagonizaron una viral pelea callejera, misma que fue compartida y difundida en redes sociales.

El exsecretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) arregló a golpes sus diferencias con Fidel Ábrego, también conocido como el “Chamuco”, en la vía pública, siendo captado por algunas personas que transitaban por dicha calle.

Ver más El actor Jesús Ochoa protagoniza pelea con el actor Fidel Abgreo ,hubo intercambio de patadas y manotazos al estilo de Alfredo Adame sin que al parecer pasara a mayores. 🥊🥋💥 pic.twitter.com/k15uFu1CIs — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 16, 2023

Jesús Ochoa protagoniza pelea callejera con Fidel Ábrego

En el video, Jesús Ochoa y Fidel Ábrego aparecen discutiendo, pero después comienzan los manotazos y patadas en la calle, justamente afuera de las instalaciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Oye, me está agrediendo, me saco, estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir”, dijo el actor, mejor conocido como el “Chamuco”.

Aunque el conflicto sólo dura unos breves segundos y no logra escucharse con mucha claridad la conversación que mantienen ambos actores, luego de los golpes y patadas, una persona tuvo que intervenir y detener la pelea.

Hasta el momento, ni Jesús Ochoa ni Fidel Ábrego, quien ha participado en películas como “Destino Mara” y “La venganza de los punk”, han emitido algún tipo de declaración respecto a los motivos que los llevaron a agarrarse a golpes en la vía pública.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado con gran sentido del humor al video viral de la pelea entre el villano de telenovelas y su colega, asegurando que no deberían de hacerlo porque “ya son personas de la tercera edad“.