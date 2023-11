“No me quiero morir”: Jimena Pérez, la “Choco”, detalla cómo enfrentó el cáncer de mama

Jimena Pérez, la “Choco”, detalla cómo enfrentó el cáncer de mama. Foto:Cuartoscuro

Jimena Pérez, mejor conocida como la “Choco”, reveló detalles de cómo enfrentó su tratamiento contra el cáncer de mama que le fue detectado hace unos meses. En entrevista con Ventaneando, la conductora de televisión compartió que el cáncer que padecía podía extendérsele.

“En marzo me había detectado el tumorcito, en abril viajo a México a hacerme la biopsia, en Pascua me dicen que es cáncer de mama. Me dicen que es un cáncer de mama que tiene el 30% de probabilidades que tenerlo en el otro lado”

La querida presentadora de televisión destacó que, tras recibir el diagnóstico, su mayor deseo era vivir; aunque confesó que tuvo momentos muy complicados.

“Fue muy complicado. Fueron momentos muy complicados, difíciles… Uno se imagina lo peor cuando escuchas cáncer y lo primero que pensé fue: no me quiero morir. Creo que eso pasa por la mente de todas las personas a las que les dan este tipo de diagnóstico, en este caso fue cáncer de mamá”

Jimena Pérez, la “Choco”, reveló que parte de su tratamiento contra el cáncer lo hizo en México y en España, país en el que radica desde hace un tiempo.

“Cuando empecé a hacerme todo el tratamiento me dijeron ‘estás, afortunadamente, en etapa temprana, y la gente se salva cuando está en etapa temprana’… La primera quimioterapia la empecé aquí (en España) las cuatro después las pasé en México, que eran supuestamente las más fuertes. Yo me sentí arropada, me sentí amada, protegida, apapachada. Eso da mucha fortaleza… he gastado muchas lágrimas en este proceso”

Luego de que la “Choco” hiciera público que había sido diagnosticada con cáncer de mamá, se dijo dispuesta a ayudar a otras mujeres que, como ella, tengan que enfrentar la enfermedad.

“Agradezco a Dios estar bien, poder ayudar a muchas mujeres. Aunque parezca que esto no tiene fin, que va a ser eterno, no lo es… Sí, existe una luz al final del túnel”

Así informó Jimena Pérez, la “Choco”, que tuvo cáncer de mama

Hace unos días, a través de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Pérez, la “Choco”, reveló que había sufrido cáncer y compartió algunas imágenes de su tratamiento, así como un mensaje para sus seguidores.

“Hoy abro mi corazón y les cuento que el viernes pasado fue mi última quimioterapia. 2023 ha sido el año más difícil y retador. Comparto que después de una operación de 8 horas en mayo, varios ciclos de quimioterapia que comencé el 28 de junio, con los dolores físicos y emocionales que eso conlleva. Gracias a los ángeles de México y España que me salvaron la vida”